İsveç Devlet Radyosu: AKP'nin lobi örgütü İsveç'te casusluk faaliyeti yürütüyor

İsveç Devlet Radyosu (Sr) Ekot servisi, AKP’nin Avrupa’daki lobi örgütünün İsveç’te casusluk faaliyeti yürüttüğünü iddia eden telefon kayıtlarını yayımladı.

Murat Kuseyri’nin Evrensel’de yer alan haberine göre, radyoda yayımlanan telefon görüşmelerinde UETD’nin İsveç Başkanı Özer Eken’in Murat adındaki bir kişiye telefon ettiği ve Gülen Hareketine mensup kişileri bildirmesi için baskı yaptığı öne sürülüyor. Eken, Başbakan Binali Yıldırım ile yakın ilişkisi olduğunu somut bilgiler vermesi halinde pişmanlık yasasından yaralanacağını ve konuyu şahsen Başbakan Yıldırım ile görüşeceğini söylüyor.

Ekot’un konu hakkındaki sorularını yanıtlayan UETD başkanı Eker, telefonda konuşan kişinin kendisi olmadığını iddia ediyor. Oysa telefon kayıtları söz konusu konuşmanın Eker’in telefon numarasından yapıldığını gösteriyor.

Ekot, Eken’in sürdürdüğü casusluk ve fişleme faaliyetlerinin tekil olmadığını, Türk devletine çalışan bazı kişilerin rejim karşıtlarını sistematik olarak Türk rejimine bildirdiğini de duyurdu.

Ekot’a açıklamalarda bulunan İsveç Güvenlik Polisi Bölüm Şefi Lisa Simonsson, yapılanın yasalara aykırı olduğu ve İsveç’te başka bir ülkenin İsveç’te yaşayan vatandaşlar hakkında bilgi toplayamayacağını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, dışişleri yetkililerinin Türkiye Büyükelçiliğine telefon ederek durumu görüştüklerini ancak büyükelçiyi makamına çağırması için bir neden bulunmadığını açıkladı.

Bundan bir yıl önce casusluk iddialarını Türk Büyükelçisiyle tartıştığını söyleyen Wallström, “Eğer Türk Hükümeti İsveç’te casusluk faaliyetleri yürütmüşse bunun hukuki ve siyasi sonuçları olacaktır” dedi.