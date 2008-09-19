İsveç Büyükelçisi: "Kürdistan hayâl"

Türkiye, İslam ve Ortadoğu konusunda 15'e yakın kitabı bulunan İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Ingmar Karlsson (84), bu kez Kürtler üzerine yazdı. "Kürdistan- Olmayan Ülke" adlı kitap, bir ay önce İsveç'te yayımlandı. Türkçe çevirisi ise, 10 Ekim'de raflardaki yerini alacak.



Ortadoğu çökerse



239 sayfalık kitabında Kürt ve Kürdistan sorununu tarihsel arka plânı ile ele alıp inceleyen Karlsson, Büyük Kürdistan'ı bir ütopya olarak görüyor. Ona göre böyle bir devlet ancak tüm Ortadoğu'nun çökmesiyle kurulabilir.



İlahiyat ve felsefe doktorası bulunan diplomatın kitabında işlediği ana tez ise şu: "Irak, Suriye, Türkiye, İran ve Kafkaslar'daki Kürtlerin bu ülkelerin şartlarına göre politika izlemesi daha gerçekçi olur. Kürtler, tek ve bağımsız bir ülke kurmak için gereken ortak sosyo-kültürel nitelik ve siyâsî birlikten uzaklar. Buna ek olarak beş ayrı ülkede yaşamak gibi dış faktörler de buna engel. Irak Kürtleri enerjilerini özerk yapılarını korumaya, Türkiye'dekiler ise Avrupa Birliği projesini desteklemeye vermeli. İran ve Suriye Kürtleri ise rejimlerini daha fazla demokratikleştirmeye çalışmalılar."

