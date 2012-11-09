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Dünya

İsveç Başbakanı'nın evinde silahlı eylem!

Polis Sözcüsü Hagg, 'Bu vakayı bir intihar ya da bir iş kazası olarak değerlendiriyoruz' dedi

09 Kasım 2012 19:03

İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt’in resmi konutunda bir kişinin vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Tove Hagg, yaptığı açıklamada olayla ilgili fazla detay vermedi ancak suç unsuru teşkil eden bir durum olmadığını belirtti.
 
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Hagg, “Bu vakayı bir intihar ya da bir iş kazası olarak değerlendiriyoruz” dedi.
 
Sözcü, ölen kişinin başbakanlık konutuna “tam erişimi” olduğunu ancak bir koruma ya da hükümet veya parlamento çalışanı olmadığını söyledi.
 
Reinfeldt’in sözcüsü Markus Friberg ise Başbakan’ın ve ailesinin olay sırasında konutta olmadığını duyurdu.
 
İsveç basının geçtiği ilk haberlerde, olayın bir silahlı saldırı olduğu ve ölen kişinin Reinfeldt'in koruması olduğu belirtilmişti.
 

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