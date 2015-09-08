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Dünya
Deutsche Welle

İsveç Başbakanı Löfven Berlin'e geliyor

İsveç Başbakanı Stefan Löfven bugün Berlin'i ziyaret ediyor. Löfven'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmede sığınmacı krizinin öne çıkması bekleniyor.

08 Eylül 2015 12:17


Avrupa Birliği Komisyonu, mültecilerin kota usulüyle üye ülkeler arasında paylaşılmasını öngören plana son halini verdi. Plana Doğu Avrupa ülkeleri karşı çıkıyor.

İsveç, geçen yıl nüfusuna kıyasla en fazla sığınmacıya kapısını açtı. Artan sığınmacı sayısıyla birlikte aşırı sağcılar da güç kazanıyor. Geçen yıl yapılan parlamento seçimlerinde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı İsveçli Demokratlar Partisi (SD) sandıkta büyük çıkış yapmıştı. Oyların yüzde 13'ünü alan parti, parlamentonun en büyük üçüncü gücü konumuna yükselmişti. SD, 2010 yılında parlamentoya girmeyi başarmıştı. (SD) ülkeye göçün yüzde 50 ila 90 arasında düşürülmesini talep ediyor. İsveç'teki cami ve mescitler saldırıların hedefi oluyor.

Sosyal demokrat lider Stefan Löfven, geçen yılki seçimlerin ardından başbakan olmuştu. Löfven, Yeşiller Partisi ile koalisyon hükümeti kurmuştu. İsveç'in kaderine Löfven'den önce Fredrik Reinfeldt başbakanlığındaki liberal-muhafazakâr hükümet yön vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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