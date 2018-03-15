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Istranca ormanlarında su için yürüdüler

Atlas Dergisi ile WILO ortaklığında düzenlenen ‘Su İçin Yürüyoruz' etkinliğinde susuzluk tehdidine dikkat çekildi

15 Mart 2018 19:16

Dünyanın başlıca gündem maddelerinden susuzluk tehdidine dikkat çekmek için Atlas dergisi ve WILO ortaklığında İstanbul Çatalca’da ortak etkinlik düzenlendi. “Su için Yürüyoruz” adlı program kapsamında 140 kişi 8 kilometrelik bir parkuru yürüyerek, tükenen su kaynaklarına dikkat çekti.

Atlas dergisi ile WILO Pompa Sistemleri, üç yıldır “Su İçin Yürüyoruz” etkinliğini gerçekleştiriyor. Bu yılın yürüyüşü 11 Mart Pazar günü Çatalca’nın Binkılıç Mahallesi’nde yapıldı. Etkinliğe Atlas ve WILO ekipleri ile okurlardan oluşan 140 kişi katıldı. Yürüyüşçüler, Istranca ormanlarının kenarında bulunan Binkılıç’ın dereleri boyunca ilerledi. Toplam sekiz kilometrelik parkurda yörenin zengin bitki varlığı ve su kaynakları incelendi. Meşe, gürgen, kayın ağaçlarının yoğunlukta olduğu ormanlar ayrıca tilki, çakal, tavşan, karaca gibi yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. 

Dünyada suya ulaşmak giderek zorlaşırken, kurak bölgelerde en yakın kaynak kilometrelerce uzakta bulunuyor. “Su İçin Yürüyoruz” etkinliklerinde insanların geç olmadan doğaya saygılı ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir yaşam biçimine geçmesi özendiriliyor, doğal kaynakların daha iyi tanınması ve korunması amaçlanıyor.

 

Fotoğraflar: Hüseyin Alsancak

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