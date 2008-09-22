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İstisnai bir şey ayırdı

Evlilikle noktalanması beklenen Bergüzar - Tan ilişkisi aniden bitti.

22 Eylül 2008 03:00

Evlilikle noktalanması beklenen Bergüzar Korel-Tan Sağtürk ilişkisi aniden bitti. 

Kelebek'e ay başında verdiği röportajda Bergüzar Korel'le 2009'a evli olarak girmeyi planladıklarını belirten Tan Sağtürk, sevgilisiyle yollarını ayırdıklarını söyledi. Ani ayrılığın ardından magazin kulislerinde Tan Sağtürk'ün geçtiğimiz haftalarda Fatoş Kabasakal ile birlikte görüntülenmesinin yattığı söylendi.
Ayrılığın Fatoş Kabasakal'la ilgisinin olmadığını söyleyen Tan Sağtürk, şu açıklamayı yaptı: "Bergüzar'la ayrıldığımız doğrudur. Ama bu benden kaynaklanan bir ayrılık değildir. Çünkü geçtiğimiz günlerde 'Fatoş Kabasakal ile sabaha kadar eğlendi' diye bir haber çıktı. Bununla uzaktan yakından alakası yok. Fatoş ile sadece dizi setinin yemeğine gitmiştik, o kadar. Bu sebepten ayrılmadık. Bergüzar ile ilişkimizin bitmesinin sebebi iki gün önce aramızda çok istisnai bir durum gelişti ama ne olduğunu asla açıklamayacağım. Ben iki yıl süren bu ilişki içinde hep sağlam ve dik durmaya çalıştım. Zaten Bergüzar'ın da bana söylediği 'Sen her zaman mükemmeldin Tan' cümlesidir. Hem ona hem de kendime mutluluklar dilerim. Biz karşılıklı konuşarak saygı çerçevesini aşmadan ilişkimizi noktaladık."

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