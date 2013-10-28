İstismarcı 101 babaya para cezası verildi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hidayet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 101 babaya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 170'er lira idari para cezası kesildiğini, 838 veliye de 'çocuğunuzu dilendirmeyin' uyarısı yapıldığını bildirdi.

Diyarbakır'da geceyi sokakta geçiren çocuk kalmadığını belirten Bozkurt, sokakta çalışan çocukları tespit etmek için sosyal hizmetler uzmanı ekiplerinin 4 grup halinde seyyar araçlarla aralıksız gezdiğini söyledi.

Bozkurt, tespit edilen çocukların aileleri ile temasa geçtiklerini, etkin çabaları sonucu sokakta çalışan çocuk sayısının 900 civarına kadar düşürüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"75. Yıl Çocuk Merkezi ve ÇOGEM gibi önemli iki merkezimizde 500 çocuk kayıt altında tutuyoruz. Çocukları sokağın risklerinden uzak tutmak için öğlen ücretsiz yemek verip, sosyal hayata adım atmalarına sağlamak adına okul dışında kalan vakitlerinde gitar, resim gibi kurslara dahil ediyoruz. 2015 yılında tek çocuğun bile sokakta çalışmamasını hedefliyoruz. Ancak bu konuda vatandaşlara da büyük görevler düşüyor."

Çocuk satıcılardan kesinlikle alışveriş yapılmamasını isteyen Boşkurt, "Çünkü aldığımız her mendil ve sakız ile o çocukları biraz daha sokağa mahkum ediyoruz. 101 babaya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 170'er lira idari para cezası kesildi, 838 veliye ise uyarı tebligatı gönderildi" dedi.