İstismar mağduru genç kızdan polise taciz suçlaması

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, cinsel istismara uğradığı olayla ilgili dava için duruşmaya gelen 17 yaşındaki Rabia Y., tanık odasında beklerken, bir polis memurunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Polis memuru ise Rabia Y.\'nin kendisine iftira attığını söyledi.

İzmir’de yaşayan Rabia Y., geçen yıl cinsel istismara uğradığını öne sürdüğü olay için İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne ifade vermek için geldi. Tanık odasında bekleyen Rabia Y.\'ye iddiaya göre polis memuru elle tacizde bulundu. Mahkemede görev yapan A.Ş.\'nin tanık odasındaki sesler üzerine durumu mahkeme kalemine bildirdi. Polis memuru F.D. hakkında tutanak tutulup \'küçük yaştaki kıza cinsel istismar\' suçlamasıyla hakkında dava açıldı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan polis memuru F.D. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan ancak yazılı ifade veren Rabia Y., polis memurunun vücudundaki kesik izlerini bahane ederek taciz de bulunduğunu öne sürdü.

Genç kızın ifadesinin okunmasının ardından savunmasını yapan polis memuru F.D., \"Şeker hastası olduğum ve yüksek dozda insülin kullandığım için cinsel problemim var. Eşimle de bu problemim nedeniyle sorun yaşadık. Mağdur bana iftira atıyor\" dedi.

Eşinin suçsuz olduğunu savunan polis memurunun eşi B.D. ise \"2014 yılında 24 haftalık hamileyken erken doğum yaptım ve çocuğumuzu kaybettik. Olaydan sonra eşimle cinsel yönden sorunlarımız vardı. Eşimin böyle bir suç işleyeceğine inanmıyorum\" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, olayın yaşandığı mahkemede görev yapan A.Ş. de ifadesinde \"Kapıyı ittirdim ancak açılmadı. Arkasında bir şey vardı. İttirmeye devam edince polis memuru ile mağdur kızı kapının arkasında gördüm. Polis memuru aşırı terlemiş ve panik haldeydi\" dedi. Mahkeme heyeti, polis memurunun şeker hastalığının tespit edilmesi için hastaneye sevkine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.