İstinye'nin son yeşil alanına hastane mi yapılacak?

Sarıyer İstinye’de, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait, 18 yıl önce imzalanan protokolle, kullanım hakkı 49 yıllığına İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verilen arazi üzerinde hastane inşa edileceği belirtildi. AKP’li İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi Diler de müracaatın Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden geldiğini belirterek, “Teklif ettikleri yere bir spor akademisi ve sporcuların hastalıklarıyla ilgili bir hastane yapımı planlanıyor” dedi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, İstinye’de kalan ender yeşilliklerden olan arazinin 150 bin metrekarelik kısmının 45 ve 49 yıllık kullanım hakkı 1997 ve 1998 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verildi. Spor tesisleri ve koruluk bulunan arazi, mevcut planlarda Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları olarak görülüyor. Sarıyer Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda, Spor Tesisleri (ENKA) lejantında kalan planlama alanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan düzenlemeyle “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları’ndan, “Spor Tesisleri Alanı”na alındı.

AKP oylarıyla kabul

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun tesislere 1 emsal yapılaşma şartları aşılmaması koşuluyla uygun görüş verdiği rapor, İBB Meclisi’nde AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla onaylandı.

Hastanenin sahibi

Trabzonspor Başkanı Usta mı?

İBB Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Sipahi, alanın kentsel spor olarak kalmasını isterken, CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, spor kulübüne tahsisli alanda Medical Park Hastaneleri’nin de sahibi olan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta tarafından bir vakıf kurularak, özel bir üniversite yapılacağını ileri sürdü. AKP’li İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi Diler de müracaatın Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden geldiğini belirterek, “Teklif ettikleri yere bir spor akademisi ve sporcuların hastalıklarıyla ilgili bir hastane yapımı planlanıyor” dedi.

Spor tesisleri bulunuyor

Birçok uluslararası müsabakaya da ev sahipliği yapan arazide şu an 3 adet tenis kortu, Yaban Hayvanları Müzesi, 3 adet trap-skeet atış poligonu, makine tesisatı, misafirhane binası, havalı silahlar atış poligonu ile lokal ve idari binalar bulunuyor.