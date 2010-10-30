İstinye İmam Hatip Lisesi'nde kız ve erkek bahçeleri

T24 - Eğitim-Sen 3 No'lu Şube Başkanı Nebat Bükrek, İstinye İmam Hatip Lisesi’nde kızların teras katında, erkeklerin ise okul bahçesinde teneffüs yaptığınI belirtti. Taksim tramvay durağında Eğitim Sen 3 No’lu Şubesi üyelerinin yaptığı eylemde Bükrek,İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kız çocuklarının ayrı okullarda okuması önerisini sunduğunu ve Nimet Çubukçu'nun "prensipte evet" dediğini ileri sürdü.

Evrensel gazetesinde bugün (30 Ekim 2010) yayımlanan haber şöyle:



Okullarda haremlik-selamlık dönemi!







Eğitimdeki kadrolaşma ve okullardaki yaşanan haremlik selamlık uygulamalarıyla ilgili Eğitim Sen 3 No’lu Şubesi üyeleri Taksim Tramvay durağında eylem yaptı. “Irkçı, gerici, dinci eğitime karşı; bilimsel, demokratik, parasız, anadilde eğitim istiyoruz” pankartı açan eğitim emekçileri, ‘Zorunlu din dersleri kaldırılsın’, ‘Bilimsel, demokratik, anadilde eğitim’ ve ‘Irkçı, gerici eğitime hayır’ sloganlarını attı.



BAHÇELER ÇOKTAN AYRILDI







Kız çocuklarının eğitime erişmeleri için eğitim imkanlarının genişletilmesi ve kız çocuklarının okula yönelimlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Eğitim Sen 3 Nu'lu Şube Başkanı Nebat Bukrek, karma okullara alternatif kız okulları önerisini savunanların kafalarında din devletine doğru pilot bölgeler oluşturma fikrinin olduğuna dikkat çekti. İmam Hatip Liselerinin araştırılmasını dile getiren Bukrek, İstinye İmam Hatip Lisesi’nde kızların teras katında, erkeklerin ise okul bahçesinde teneffüs yaptığın belirtti.

Kız ve erkeklerin bahçelerinin çoktan ayrıldığını ifade eden Bukrek, “Bir kez daha toplanmaya çalışan Milli Eğitim Şurasına katılan İl Milli Eğitim Müdürlerine sesleniyoruz. Tartışmaya çalıştığınız konular eğitimi nitelikli hale getiremeyeceği gibi 60 yıl geriye götürecektir. Eğitim siyasi emellerinize alet etmeyin, biz Eğitim Sen olarak buna izin vermeyeceğiz” dedi.

ŞURA SORUNLARI DERİNLEŞTİRECEK





1-5 Kasım tarihleri arasında Ankara’da toplanacak olan Milli Eğitim Şurası’nda tartışılacak konuların eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştireceğine dikkat çeken eğitim emekçileri, buna izin vermeyeceklerini dile getirdiler. Bukrek, Milli Eğitim her geçen gün dinci bir eğitime doğru kadrolaştığını ifade etti. Kamuoyunun türban tartışmalarına kilitlendiğini belirten Bukrek, türbanın sadece kafayı değil, işsizliğin ve yoksulluğun da üzerini kapattığını söyledi. “Milli Eğitim Şurası’na sunulmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gönderilen ve Talim Terbiye Kurulu’nda toplanan raporlar en fazla öğretmenleri ve öğrencileri ilgilendirse de Türkiye’de yaşayan bütün halkların müdahil olunması gereken önerilerdir.



"‘Taş atan çocuklar eğitimlerine yatılı okullarda devam etsin’, ‘Zorunlu din eğitiminin tartışılmasına izin verilmesin’ ve ‘Tarih derslerinde mehter marşı çalınsın’ önerileri bunlardan bazılarıdır” diyen Bukrek, kız çocuklarının ayrı okullarda okuması önerisinin de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulduğunu ve Milli Eğitim Bakanı Çubukçu’nun da buna prensipte evet dediğini sözlerine ekledi.



