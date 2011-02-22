-İSTİNAF MAHKEMELERİNİN BAŞSAVCILARI BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 9 bölgede kurulma kararı alınan bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin başsavcılarını belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu. HSYK'nın, Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına Ait Atama Kararnamesi, Kurul internet sitesinde yayınlandı. Buna göre, Adalet Başmüfettişi Celal Kocabaş İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Canan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Erol Tosun Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Radi Akyol Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necmettin Saygın Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Bu arada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Düzce, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli ve Muğla, Konya Bölge Adliye Mahkemesi, Konya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Aksaray ve Karaman, Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Kilis, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Bayburt ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi de Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari illerinden sorumlu olacak.