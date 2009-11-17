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Ekonomi

'İstikrarlı para birimi gerekli'

IMF Başkanı Strauss-Kahn, dünyanın daha uzun süre tek ülke tarafından basılan para birimine dayanamayacağını söyledi.

17 Kasım 2009 02:00

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, daha istikrarlı küresel para birimi zorunluluğunun, dünyanın daha uzun süre tek ülke tarafından basılan para birimine dayanamayacağı anlamını taşıdığını söyledi.

Strauss-Kahn, yeni küresel para biriminin Special Drawing Right'dan IMF'nin kullandığı Özel Çekme Hakkı-SDR türeyebileceğini ifade ederek, bunun bir sepet olabileceğini, küreselleşen dünyada yerel bir çözüm düşünülemeyeceğini belirtti.

Çin'in para birimi konusuna da değinen IMF Başkanı Strauss-Kahn, Çin'in iç talebini artırarak ekonomiyi yeniden dengeye kavuşturma politikasının bir parçası olarak daha güçlü yuana ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Çin, para birimi yuanın değerini, önceki 3 yılda yüzde 21 yükseliş yaşamasının ardından ihracatçılarına yardımcı olabilmek için 2008 yılı temmuz ayından bu yana 6,83 dolarda sabitledi.

IMF'de, yuanın, değerinin altında olduğuna inanıldığını, bunun sadece küresel ekonominin değil Çin'in de sorunu olduğunu belirten Strauss-Kahn, değerinin altında para biriminin ekonomik bozulma ürettiğini ifade etti.

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