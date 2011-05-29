T24



'Şaibeye bulaşmamış bir lig istiyoruz'



Kent merkezindeki Uzun Sokak'ta toplanan, bazıları bozkurt işareti yapan ve ellerinde Trabzonspor bayrakları olan bordo-mavili taraftarlar, pankartlar açtıktan sonra İstiklal Marşı okuyarak sokakta yürüyüşe geçti.Meşaleler ve ıslıklar eşliğinde, davul çalarak yürüyüp Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lavertli takım aleyhine tezahüratlar yapan taraftarlar, "Fenerli Başbakan istemiyoruz" şeklinde sloganlar attılar.Taraftarlar, bir süre sonra Kahramanmaraş Caddesi'ne geçip caddeyi trafiğe kapatarak ilerlerken caddedeki AK Parti seçim irtibat bürosu önünde "İstikrar sürsün, Fener büyüsün" diye sloganlar atıp aynı caddedeki TrabzonsporMüzesi önünde toplandı.Taraftarlardan Ali Faik Yılmaz, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında, TFF, Aziz Yıldırım ve Başbakan Erdoğan'a tepki göstererek, "Türkiye'nin her yerinde sezon sonunda Fenerbahçe taraftarlarına takınan tutum ve çıkan olayların nasıl bir toplumsal patlamanın ürünü olduğu ortadadır. Hangi takımlı, şehirli olursa olsun, insanlar bu yaşanan haksızlıklara karşı sessiz kalmamış ve doğal olarak da tepkilerini ortaya koymuşlardır ve koymaya devamedeceklerdir" dedi.Yılmaz, kendilerinde bu inanç ve bağlılık olduğu sürece Trabzonspor'un layık olduğu yere geleceğini ifade ederek, "Trabzonspor, ne herhangi bir siyasi oluşumun gölgesi altında kalacak kadar, ne de tüm bu haksızlıklara baş eğecek kadar küçük bir camia değildir. Önümüzdeki sezonlarda şaibeye bulaşmamış, hak edenin hakkını aldığı bir lig istiyoruz" diye konuştu.Basın açıklaması sonrası yürüyüşlerine devam eden gruptakiler, ardından yine trafiğe kapattıkları Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir üst geçitten Eski Sahil Yolu'na ulaşarak buradan Moloz semtindeki TFF Haluk Ulusoy Kamp ve Eğitim Tesisleri önüne geldi.Burada da alkış tutarak TFF aleyhine tezahüratlarını sürdüren taraftarlar daha sonra olaysız olarak dağıldı. Gruptakilerin yürüyüşü dolayısıyla Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de aralarında yer aldığı polislerce güvenlik önlemleri alındı.