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İstiklal'deki saldırıya ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

RTÜK, meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmişti

19 Mart 2016 21:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin soruşturma dosyası kapsamında yayın yasağını kaldırıldı.Konuya ilişkin karar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) basın kuruluşlarına duyuruldu.

Kararda, "19 Mart 2016 günü İstanbul'da meydana gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından konan yayın yasağı kararı, 19 Mart 2016 tarih ve 2016/36159 sayılı kararı ile kaldırılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konulan yayın yasağı kaldırılmıştır" denildi.

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