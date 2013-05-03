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Yine İstiklal yine biber gazı

3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlamak için Galatasaray Lisesi önünde toplananan gruba polis müdahale etti

03 Mayıs 2013 23:21

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen gruba polis gazlı müdahalede bulundu.

İstanbul Alperen Ocakları üyesi grup saat 18.00'da, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlamak için Galatasaray Lisesi önünde toplandı. Basın açıklaması ve yürüyüş yapmak isteyen gruba polis dağılması için ikazda bulundu.

İhsan Yalçın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, polisin uyarısına rağmen dağılmayan grup üyeleri İstiklal Marşı okumaya başladı. Çevik Kuvvet ekipleri İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerinde Türk bayrağı bulunan gruba biber gazlı müdahalede bulundu. Müdahale sonrasında grup üyeleri ara sokaklara kaçtı. Cadde üzerinde bulunan vatandaşlar iste gazdan etkilenerek çevredeki iş yerlerine sığındı. Gazdan etkilenen bir büfe çalışanı da baygınlık geçirerek yere yığıldı. Polisin İstiklal Caddesi'ndeki bekleyişi devam ediyor.

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