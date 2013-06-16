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İstiklal'de gösterici polise çırılçıplak meydan okudu

Taksim dün gece ilginç bir olaya şahitlik etti. İstiklal'de bir gösterici polise karşı çırılçıplak durdu

16 Haziran 2013 09:55

Gezi Parkı'na yapılan müdahalenin ardından boşaltılması ile birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle uzun bir zamandır sakinliğini koruyan Taksim'de olaylar yeniden alevlendi.

Taksim Gezi Parkı olayları birçok renkli görüntüye sahne olmuştu. Olayların yeniden alevlendiği Taksim'de ise bu gösterilerin en çarpıcı karesi 20. günde objektiflere yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde çatışmaların azaldığı sırada bir eylemci çırılçıplak soyundu. Polisi bekledi. Şimdi bu görüntü protestoların simgeleri arasında yer alacak gibi.

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