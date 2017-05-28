İstiklal'de çekilen 60 yıllık filmden trafik polisi babasını buldu

1958’li yılların İstanbul’unu gösteren siyah beyaz filmi sosyal medyada seyreden siyasal iletişim danışmanı Osman Suat Özçelebi, Beyoğlu’ndaki görüntülerde yer alan polisin babası olduğunu fark etti. Yıllarca Beyoğlu’nda trafik polisi olarak görev yapan 85 yaşındaki Mehmet Şerif Özçelebi, eşi Ayten Özçelebi’yi de orada tanımış. Ara Güler’in çektiği Beyoğlu fotoğrafında arkadan görünen Özçelebi, kartpostal olan o fotoğraf karesini görünce "Bu benim" demiş. Babasının hikâyesini de anlatan Özçelebi "Babam trafik polisliğinden, 30 yıl önce emekli oldu. Ağrı ve Kastamonu’da görev yaptıktan sonra İstanbul’a gelen babamın 5-6 yıl Galatasaray’da görev yaptığını biliyoruz. 1958-59’lu yılların İstanbul’u olmalı. O filmde babam henüz bekâr bir delikanlı. 1960’ta evleniyor. Düşünün; ne annem var henüz, ne de biz çocukları" dedi.

"Görecek günlerimiz varmış"

Habertürk gazetesinden Ümran Avcı, bugün hayatta olan 85 yaşındaki, görüntüdeki o trafik polisi Mehmet Şerif Özçelebi’yle buluştu. Özçelebi, o görüntüleri tam hatırlayamadığını söyledi ama 1958 tarihini verdi. Görevi sırasında tanıdığı Ayten Özçelebi (86) ile tam 57 yıldır evli.

Kendisinin de yer aldığı Fransız filmindeki görüntüleri ilk kez birlikte izleyen Özçelebi’nin ilk sözleri “Çok duygulandım. Demek ki, görecek günlerimiz varmış” dedi.

İşte Özçelebi’nin ağzından o günlerin kısa hikâyesi:

"Günde vardiya ile 2’şer saat toplamda 6 saat nöbet tutuyorduk. O zaman insanlar çok daha kibar, Beyoğlu daha bir güzeldi. Eşimi orada tanıdım. İşlerine bir kız arkadaşıyla giderdi. Eşim Ayten’i beğenmiştim. Yine bir gün nöbetteydim. Ayten’in kız arkadaşı yanıma geldi. Beni Markiz Pastanesi’ne davet etti. Anlayamamıştım ne olup bittiğini. İş çıkışı gittim. Eşim Ayten oradaydı. O da beni beğenmişti demek ki... 2 yıl flört ettik. Kira yüzünden evlenemedik bir süre. Maaşım 230-240, kiralar 200 liraydı. Eşim ise haftada 100 lira alıyordu. Benden fazla kazanıyordu. Evlendik. Tam 57 yılı geride bıraktık.”

"Anneme jestler yaparmış"

Özçelebi, babasının o günlerini şöyle anlattı:

"Babam, o dönem trafik polislerinin İstiklal ve Karaköy gibi noktalarda görev yaptığını söylerdi. Babamın o fotoğrafta göründüğü nokta onun hayatında çok kez dönüm noktası olmuş. Annemi orada tanımış, evlenmişler. Annem o yıllarda Yahudi bir patronun yanında çanta yapıyormuş. Babam işe gidip gelirken annemi görüp çok beğenmiş. O da babamı. Annem işe giderken babam, ufak jestler yaparak trafiği kesip, annemi ve arkadaşlarının geçmesini sağlarmış.”

"Oradaki benim babam"

Siyasal iletişim danışmanı Osman Suat Özçelebi, Twitter’da “İstiklal’in trafiğe açık zamanları. Galatasaray’daki postane (şimdi GS Müzesi), kameraya sabırla dayanan trafik polisi, otobüsler...” notuyla gördüğü tweet’i, “Bu filmde babamı (trafik polisi) yıllar öncesinde görmenin şaşkınlığı ve mutluluğu. Karışık duygular” notuyla paylaştı. Özçelebi, yaşadığı güzel tesadüfün hikâyesini, babasını ve ardındaki o sımsıcak hikâyeyi anlattı. Videoyu paylaşan Saadet Özen’in kuzeninin eşi, aynı zamanda sınıf arkadaşı olduğunu söyleyen Özçelebi, “Bana videonun linkini gönderdi. O videonun aslı 10 dakikalık bir Fransız filmi ya da belgeseliymiş. Galatasaray’da yıllarca trafik polisliği yapan babam da filme denk gelmiş” dedi.