İstiklal Marşı'nda yürüdükleri için 140 TL ödeyecekler

İki lise öğrencisi, İstiklal Marşı'nda yürüdükleri için 140 TL para cezasına çarptırıldı

Suruç ilçesi'nde Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında yapılan çelenk koyma töreni sırasında İstiklal Marşı okunurken, saygı duruşunda bulunmayarak yürümeye devam ettikleri gerekçesiyme 2 öğrenciye `Kabahatler Kanunu'na göre 140'ar TL para cezası verildi.









Cumhuriyet'in 86'ncı yıldönümü nedeniyle Suruç'taki Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Suruç Kaymakamı Sinan Yıldız, Belediye Başkanı DTP'li Ethem Şahin ile Garnizon Komutanı ve öğrencilerin katıldığı törende, çelenklerin konulması ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, tören alanına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki çarşıda dolaşan Suruç Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Hüseyin Şahin ile bir başka öğrenci, saygı duruşunda bulunmayarak yolda yürümeyi sürdürdü. Saygı duruşunda bulunmayan gençleri İstiklal Marşı'nın bitmesi ardından durduran polis, kimlik kontrolü yaparak onları gözaltına aldı. Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 öğrenci `Kabahatler Kanunu' kapsamında `İstiklal Marşı'na saygısızlık' suçunu işledikleri gerekçesiyle 140 TL para cezasına çarptırıldı,

Hüseyin Şahin, İstiklal Marşı'nı duymadıkları için yürüdüklerini ve kendilerini durduran polislerin "Neden saygı duruşunda bulunmadınız?' sorusu üzerine "Duymadık" yanıtını verdiklerini ve gözaltına alındıklarını söyledi. Şahin, şunları söyledi:

"Hayatımda ilk kez ceza almanın şaşkınlığını yaşıyorum. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni vardı. Meydana yaklaşık 100 metre uzaklıkta yürürken, İstiklal Marşı'nın okunduğunu duymadım. Daha sonra polisler hızla yanıma gelip beni ve bir başka kişiyi polis merkezine götürdü. Gözaltına alındığım için babama haber verdim. Bir süre polis merkezinde bekledikten sonra, 140 TL'lik ceza makbuzunu elime vererek beni serbest bıraktılar. Her İstiklal Marşı okunduğunda uzaktaki kişiler gözaltına alınıp ceza kesilirse, bütün Türkiye cezalı duruma düşer. Ben öğrenciyim, okul harçlığından başka gelirim yok. Bu cezayı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum."

Şahin, cezanın peşin ödenmesi durumunda 4'te 3'ü tahsil edileceği belirtilen cezayı ödeyecek gücü olmadığı için yasal süre olan 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceğini ekledi.