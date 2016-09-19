İstiklal Marşı okunduğu için yol ortasında duran vatandaşa araba çarptı!

Manisa'da karşıdan karşıya geçmek istediği sırada İstiklal Marşı'nın çalındığını duyan bir kişiye, yol ortasında duruşuna geçince otomobil çarptı.
Habertürk’ün haberine göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mehmetçik Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada Akhisar Belediye Spor- Beşiktaş maçı öncesi okunan İstiklal Marşı'nı duyarak yol otasında saygı duruşuna geçen Tuncay Zeyrek'e, Hasan G. (71) yönetimindeki otomobil çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tuncay Zeyrek'i ilk müdahale sonrası Manisa Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.