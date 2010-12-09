-İSTİKLAL MARŞI KAMULAŞTIRILDI ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - İstiklal Marşı'nın, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan mali hakların konusunu oluşturamayacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Karara göre, İstiklal Marşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan mali hakların konusunu oluşturmayacak, hiçbir gerçek ya da tüzel kişi, kurum, kuruluş veya birlik tarafından İstiklal Marşı'nın çoğaltılması, yayılması, temsili ve işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi karşılığında bedel talep edilemeyecek. Kararın hükümlerini, Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.