-İSTİKLAL MARŞI İÇİN 90. YIL LOGOSU ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Türkiye Yazarlar Birliği, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 90. yılı dolayısıyla, logo taslakları hazırlattı. Türkiye Yazarlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 90. yılı dolayısıyla bu senenin ''Mehmet Akif Yılı'' olarak ilan edildiği hatırlatıldı. İstiklal Marşı'nın sadece dönemin havasını yansıtmakla kalmadığı, bir milletin bin yıllık varoluş mücadelesinin muhtevasını kayda geçirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''1921 yılında o zor günlerinde, düşman devletlerin Sevr'i benimsetmek için her türlü imkanı kullandığı günlerde, ümitsizliğin yaygınlaştığı bir dönemde Anadolu'dan bir ses 'korkma' dedi. Mehmet Akif'in bu kelimeleriyle başlayan şiiri, Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak seçildi ve ayakta dinlendi. İstiklal marşı bu yönüyle benzersiz bir 'milli marş'. Milli mücadeleyi yürüten meclis, 'milli marşı' kendi bünyesinden çıkardı. Mehmet Akif Yılı dolayısıyla yıl boyunca kullanılacak logonun tespitini öncelikle kendi kuruluşlarımızın seçimine bırakıyoruz.''