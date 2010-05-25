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İstiklal Marşı ‘HADİSE’Sİ

Türkiye-Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı öncesinde çıplak sesle İstiklal Marşı’nı okuyan Hadise, müzik adamlarından eleştiri aldı.

25 Mayıs 2010 03:00

T24 - ABD-New Jersey’de yapılan Türkiye-Çek Cumhuriyeti hazırlık maçı öncesinde çıplak sesle İstiklal Marşı’nı okuyan Hadise, müzik adamlarından eleştiri aldı.

İşte Hadise'nin eleştirilen 'İstiklal Marşı' - VIDEO 



İstiklal Marşı ‘HADİSE’SİGaro Mafyan ve Atilla Özdemiroğlu gibi ustaların eleştirdiği şarkıcı hakkındaki en ağır yorum ise Sezen Cumhur Önal’dan geldi. Onun “Böyle kepazelik olmaz” sözü, aynı gün Hadise ve müzisyen sevgilisi Sinan Akçıl’ı harekete geçirdi. İkili tepkilere aynı sertlikte karşılık verdi.

İlk yanıt Hadise’den geldi. Ünlü şarkıcı, İstiklal Marşı yorumuyla ilgili eleştiriler için “Ne hatam var anlamış değilim. Üstelik bu besteyi çok çalıştım. Haksız yere böyle eleştirildiğimi düşünüyorum. Benim açımdan bir sorun yok. Açıkçası bu işin altından alnımın akıyla kalktığıma inanıyorum” dedi.


Yıllardır oturanlar artık konuşmasın

Akçıl’ın sözleri ise onunkinden çok daha ağır oldu. Özellikle Sezen Cumhur Önal’ı hedef alan müzisyen, şöyle konuştu: “Ben Hadise’nin performansını gayet başarılı buldum, hiçbir entonasyon (ton dışı olma durumu) yok. Çağdaş bir Türk kızının kendi hisleriyle söyleyişi böyle olmalıdır. Sezen Cumhur Önal’ın ‘kepazelik’ lafı çok gereksiz ve ağır. Zaten kendisinin yıllardır müzik adına bir şey beğendiğine şahit olmadım. Arşiv müzisyenliğini bırakıp yeni müzik üretmeye başlayanlar, genç kuşak müzik ve müzisyenlerine çok daha hoşgörüyle yaklaşacaktır. Kilometrelerce yol yapıp milli marşı kendi yorumunla söylemen kepazelikse, en kısa zamanda ben de kepaze olmak istiyorum."

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