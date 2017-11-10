"İstiklal Caddesi'ndeki kazılar, 2 ay içinde bitecek"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İstiklal Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarının 2 ay içinde bitirileceğini söyledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstiklal Caddesini dolaşan Alçı, "Beyoğlu Ajda Pekkan gibi, yeniden doğmak için ameliyat masasına yatmış" ifadesini kullandı.

"Şimdilik her şey hâlâ moral bozucu bir inşaat alanı gibi görünse de bu tur bana umut verdi" diyen Alçı, geçen gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yerine yapılacak yeni proje için de çalışmaların başlayacağını belirterek, "AKM ile ilgili sürecin de başlıyor olması Taksim’e hayat öpücüğü olacak" şeklinde konuştu.

Nagehan Alçı'nın "Beyoğlu’nda 2 ay sonra ne olacak?" başlığıyla (10 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

İstiklal Caddesi’nin iç burkan hali ortada. Bir süredir büyük bir inşaat var. İskeleler, vinçler, kamyonlar... Tramvay yok, yürümek bir dert, ortalık toz duman... Geçenlerde bu manzarayla ilgili hislerimi yazmıştım. O yazı üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan aradı. “Gelin bir de birlikte dolaşalım, size görünenin ötesini anlatayım” dedi. Demircan tam bir Beyoğluludur. Kasımpaşa’da doğmuş, ilçede okumuş ve 2004’ten beri Beyoğlu Belediye Başkanı.

13 yıldır aynı şevkle Beyoğlu’nda çalışıyor Ahmet Misbah Bey. Biz salı öğlen belediyede buluştuk, birlikte İstiklal’i ve Cihangir’i gezdik. Yakın zamanda Ertuğrul Özkök’le bir tur yapmıştı. O turda yazılanları tekrarlamayacağım. Bugün size Beyoğlu ile ilgili ilk kez duyacağınız gelişmeleri anlatacağım...

Narmanlı Han'ın ön cephesi ilk kez

Aylardır restorasyon çalışmaları devam eden ve çok tartışılan Narmanlı Han’ın içi daha önce fotoğraflandı ve yazıldı. İstiklal’in önemli kültürel varlıklarından olan han aslına uygun olarak yeniden yapıldı. İçinde 7 dükkân ve 2 lokanta olacak. Ancak ön cepheyi henüz görmemiştik. Ahmet Misbah Demircan salı sabahı bizim için açtırdı. İşte Narmanlı Han’ın yüzü...

Alkazar nihayet perdelerini açıyor

Alkazar, Beyoğlu’nun en eski sinemalarından biridir. Mimari olarak çok güzeldir. Cumhuriyet’le yaşıt. Üniversite yıllarımda sık gittiğimiz bir sinemaydı. Sanat filmleri oynardı, festivalin önemli duraklarındandı. 2010’da kapandı. Öyle boynu bükük bekliyor ve büyük sinema zincirlerinin gölgesinde maalesef giderek daha da silikleşiyordu. Meğer Medac İnşaat restore ettiriyormuş. Demircan ile İstiklal turumuzun en güzel haberlerinden biri bu oldu. Güzelim salonun içine başkanla beraber ilk kez girdik, inşaatı görüntüledik. Alkazar 2-3 ay içinde yine o güzel perdelerini açacak...

Makyaj değil ameliyat

İstiklal boydan boya kazıldı, raylar ve taşlar söküldü, biliyorsunuz. Başkan’a bu büyük inşaatın detaylarını sordum. Söyledikleri şunlar:

“Caddede altyapı berbattı. 1900’lerin başından beri hiç yenilenmemiş, düşünebiliyor musunuz? İnternet çok sıkıntılı, su, doğalgaz şebekesinde problemler var, elektrik kesintileri yaşanıyor, işletmeler şikâyetçi... Daha önce hep makyaj yapılmış. Biz ameliyat yapmaya karar verdik. Bütün sistemi yeniliyoruz. Zor ve cesur bir karar ancak bitince herkes dua edecek.”

Peki ne zaman bitecek? “2 ay içinde.”

Neden tam da turizmle ilgili sıkıntı varken yapıyorsunuz? Türkiye’nin imajıyla ilgili olumsuz bir hava mevcut. Bu havaya tuz biber ekmemek için bekleyemez miydiniz? Ya da peyderpey yapsanız daha iyi olmaz mıydı?

“Taksim, Gezi olaylarıyla birlikte kötü bir sürece girdi, üzerine bir süre sonra bomba patlayınca işler aşağı doğru gitti. Bari bu dönemi değerlendirelim, kadim sorunları kökten çözelim, aradan çıksın dedik. Çünkü muhakkak yapılması gerekiyor bu işlerin. Bakın eskiden İstanbul tek merkezliydi, artık yeni cazibe merkezleri yaratıldı, AVM’ler, sinema kompleksleri... Altyapı olarak onlarla rekabet çok zor, Beyoğlu yaşamak için kendini diri tutmak zorunda...”

Ahmet Misbah Demircan’ın anlattıklarından şu sonuca vardım: Beyoğlu Ajda Pekkan gibi, yeniden doğmak için ameliyat masasına yatmış...

Roma Bahçesi'nde işte bu tesis olacak

Ahmet Misbah Demircan ile Cihangir’e de gittik. Uzun süredir gitmiyordum Cihangir’e. Gördüğüm kadarıyla mekânların birçoğu hâlâ yerli yerinde duruyor. Yanlarına yenileri eklenmiş. İkinci bir Hazine açılıyor. Daha önce görmediğim bazı mekânlar açılmış. Temel bir Cihangir turundan sonra beni 10 yıldır tartışılan Roma Bahçelerine götürdüler. Burayı da “Otopark yapılacak”, “AVM yapılacak”, “Yeşil yok edilecek” söylentileriyle gündeme taşımışlar ve uzun süre hiçbir şey yaptırmamışlardı. Şimdi Büyükşehir, Roma Bahçesi’nin bittiği yere çok zevkli bir bina inşa etmiş. Manzarayı söylemeye gerek yok, İstanbul’un en iyi noktalarından biri. Bahçe de yeniden düzenleniyor, peyzajı yapılıyor.

Bu tur bana ne anlattı?

Beyoğlu birkaç ay içinde küllerinden yeniden doğacak. En azından amaç bu. Şimdilik her şey hâlâ moral bozucu bir inşaat alanı gibi görünse de bu tur bana umut verdi. Bir de AKM ile ilgili sürecin de başlıyor olması bence Taksim’e hayat öpücüğü olacak. O özlediğimiz hava geri gelecek. Kaldırımlar bitmek üzere, ağaçlar bu kez ortada değil, kenarlarda olacak, meydanın peyzajına da ağaç ve çiçekler eklenecekmiş. Tabii 2 ay sonra gidip aynı turu atmak ve size vaatlerin ne kadarının yerine geldiğini anlatmak şart...