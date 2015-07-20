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Yaşam

İstiklal Caddesi'nde silahlı kavga: 5 yaralı

Polis grubun ateş açıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

20 Temmuz 2015 11:00

İstiklal Caddesi'nde bir grup ile bir kişi arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde, bir kişi bilinmeyen bir nedenle bir grupla tartışmaya başladı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı kişi tartıştığı gruptakilerin üzerine tabancayla ateş açtı. 

Açılan ateş sonucu gruptaki 4 kişi çeşitli yerlerinden, olay sırasında caddede yürüyen bir turist de hafif şekilde bacağından yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ise olay sonrası olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri İstiklal Caddesinde silahlı kavganın yaşandığı yerde caddeye çift yönlü emniyet şeridi çekerek, delil araştırması yaptı.

Polis grubun ateş açıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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