"'İstiklal Caddesi'nde işyerini kapatan kapatana' söylemi algı operasyonu, o dükkânlar boş kalmıyor"

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, son bir yılda İstiklal Caddesi'nde birçok ünlü marka, mağaza ve banka şubelerinin kapatılmasıyla ilgili olarak "Evet, o dükkanlar kapandı, ama çoğunun yerine, yeni işyerleri açıldı. Hal böyle olunca, 'İstiklal Caddesi’nde işyerini kapatan kapatana' söylemi, gerçekten çok ‘algı operasyonu’na hizmet eden bir durum. Bu algının İstiklal Caddesi’nin marka değerine zarar verdiği kesin. Ancak Erdoğdu’nun 'Kapandılar' diye ifşa ettiği 37 dükkanı tek tek dolaşıp güncel durumlarına dair bilgi aldığınızda “çıplak gerçek” çıkıyor ortaya" dedi.

Ali Eyüboğlu'nun "İstiklal Caddesi gerçeği budur" başlığıyla yayımlanan (16 Ekim 2016) yazısı şöyle:

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, 2 Eylül’de sosyal medyadan İstiklal Caddesi üzerinde işlerin kötü gitmesi nedeniyle bir ayda birçok işyerinin kapandığını paylaştı. Erdoğdu, kapanan 37 yerin listesini de yayınlayınca bu, sadece bizde değil, New York Times’da bile haber oldu.



Paris’te Şanzelize, New York’ta 5. Cadde neyse, İstanbul için de İstiklal Caddesi o…

İstanbul’da metrekare başına en çok insanın ve turistin düştüğü İstiklal Caddesi’nde durum gerçekten de “Dükkan kapatan kapatana” mı?

Türkiye’de birçok sektörü etkileyen terörden İstiklal Caddesi’nin de nasibini almadığını söylemek olanaksız.



Bu yüzden bazı işyerlerinin ciro ve gelirlerinde azalma söz konusu olabilir.



Bunun yanı sıra caddenin müşteri profilindeki değişimine ve çağa ayak uyduramayıp dükkan kapatanlar veya kirası daha az olan yere taşınanlar da var İstiklal’de…

Aykut Erdoğdu’nun yayınladığı liste doğru, ama İstiklal Caddesi’nin gerçeğini yansıtmıyor bu.



Evet, o dükkanlar kapandı, ama çoğunun yerine, yeni işyerleri açıldı.



Hal böyle olunca, “İstiklal Caddesi’nde işyerini kapatan kapatana” söylemi, gerçekten çok ‘algı operasyonu’na hizmet eden bir durum…



Bu algının İstiklal Caddesi’nin marka değerine zarar verdiği kesin.



Ancak Erdoğdu’nun “Kapandılar” diye ifşa ettiği 37 dükkanı tek tek dolaşıp güncel durumlarına dair bilgi aldığınızda “çıplak gerçek” çıkıyor ortaya…

Kapanan işyerleri ve yerlerine açılanlar

Polo Garage: Kapandı, binada tadilat yapıldı ve yerine Hard Rock İstanbul açıldı.



Kent Optik: Kapandı, ama yerine Eyfel Parfüm açıldı.



Diesel: Cadde’de iki tane vardı, biri kapandı. Kapananın yerine Kielh’s adlı kozmetik mağazası açıldı.



Bursa Kebapçısı: Kapandı, bina yenilendi ve yerine Hafız Mustafa, Taksim Meydanı’ndan sonra ikinci dükkanını açtı.



Tuğba Kuruyemiş: Darbe girişimi sonrasında FETÖ bağlantısı nedeniyle kapandı. Kirası 300 bin lira olan dükkanda “Kiralık” ilanı asılı.

İş Bankası: Bankaya ait binaya tadilat için iskele kurulu.

Kelebek Korse: Kapandı, yerine Mixage isimli giyim firması açıldı.

Hammurabi: Kapandı, yerine Ayla Tantuni açıldı.

Hummel: Kapandı, yeni kiracısını bekliyor.



Kiğılı: Kapandı, bina komple Vodafone oldu.



Neofly: Kapandı, yerine Blogger’s açıldı.



Kifidis: Kapandı, yerine Vodafone açıldı.

House Cafe: Kapandı, yerine Colin’s açıldı.



Nine West: Kapandı, yerine Derpa adlı çantacı açıldı.



Erol Giyim: Cadde’deki iki mağazadan biri kapanıp, yerine Golden Rose isimli kozmetik mağazası açılalı bir hayli oldu.



Starbucks: Odakule’deki küçük yeri İstiklal girişine taşıdı.



Ünal Giyim: Kapandı, bina şimdi komple kiralık.



Topshop: Türkiye pazarından çıktı.



Camper: Kapalı, ama kiralık değil.



Yapı Kredi Bankası: Kapandı, kiralık ilanı yok.



Pizza Hut: Kapandı, kiralık ilanı yok.





Burger King: İstiklal’deki iki dükkan da açık.



Finans Bank: Bina tadilata alındı, şube karşı sokağa taşındı.



Paşabahçe: Kontratı bitince mağaza boşaltıldı, bina komple satıldı.



Charley Temmel: Kapandı, yerine kiracı tadilata başladı.



Domino’s Pizza: İngiliz Konsolosluğu’nun arkasındaki küçük yer kapandı, İstiklal Caddesi’ndeki dükkan açık.



Vodafone: İstiklal Caddesi’nde üç tane vardı. Biri kapandı, ama kiralık veya satılık tabelası yok üstünde.



Ayvalık Tostçusu: Dükkanın üstünde “Tadilat dolayısıyla kapalı” yazısı var.



Sevenhill: Şirket iflas ettiği için kapandı. Binada komple kiralık ilanı var.



HSBC Bank: Türkiye’de bireysel bankacılığı bırakıp, 40 şubesini kapattı. Kapanan şubeGalatasaray Lisesi’nin karşı sokağına taşındı. Üzerinde “Kiralık” yazısı bile yok.



Adil Işık: Kapandı. Kapanan Sevenhill ile yan yanaydı. Bina komple kiralık.



Columbia: Arap müşterilere hitap etmediğinden kapandı. Firmanın tabelası duruyor ve kiralık değil.



Bolulu Hasan Usta: İşletme, mülkü satın almak istedi. Taraflar anlaşamayınca kiracı çıktı. Üstünde kiralık tabelası yok.



Media Mark: Kapandı.