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İstiklal Caddesi'nde Gezi Parkı eylemi

Başta İstiklal Caddesi olmak üzere Beyoğlu'nun çeşitli bölgelerine çevik kuvvet sevk edilmişti

31 Mayıs 2016 19:16

Gezi Parkı eylemlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim Dayanışması ve H-TKP'liler İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta eylem düzenliyor. 

Eylemlerin yıl dönümü nedeniyle Gezi Parkı ve Cumhuriyet Anıtı girişe kapatılmış, başta İstiklal Caddesi olmak üzere Beyoğlu'nun çeşitli bölgelerine çevik kuvvet sevk edilmişti.

Bugün sabah saatlerinde Mimarlar Odası'nın Beşiktaş Yıldız'daki ofisine baskın yapılmış ve bina boşaltılmış, Mücella Yapıcıcı, Eyüp Muhcu ve Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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Gezi ParkıeylemTMMOBTaksim Dayanışması

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