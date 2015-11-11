15 milyon liralık bütçe ayrılan İstiklal Caddesi yenileniyor

İBB'nin 2016 yılı bütçesi 16 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. Bütçede aslan payı yüzde 44 ile ulaşım hizmetlerinin oldu. Böylece İstiklal Caddesi ve Tramvay Hattı Uygulama Projesi’ne yenileme için 15 milyon lira bütçe ödenecek.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı bütçesi 16 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. Bütçede aslan payı yüzde 44 ile ulaşım hizmetlerinin oldu. Toplam 630 projeyi kapsayan bütçe 12 Kasım Perşembe günü Meclis gündemine sunularak oylanacak.

Yeni yatırım oranı yüzde 56

Bütçede yeni yatırımlara ayrılan kısım, 4 milyar 366 milyon lira ile bütçenin yüzde 56'sını oluşturuyor. Yatırıma 8 milyar 366 milyon lira harcanacağı belirtilirken, hizmete ayrılacak rakam 3 milyar 960 milyar olarak belirlendi.

2015-2019 Stratejik Plan ve 2016 yılı Bütçe Tasarısı göz önünde bulundurularak hazırlanan 2016 bütçesinde, vergi paylarından karşılanan kısım 12 milyar 700 milyon tutarında olurken, 3 milyar 400 milyonluk kısmı için borçlanılacak.

Aslan payı ulaşım'ın

2016 yılında yapılması planlanan faaliyetler arasında aslan payı yüzde 44 ile ulaşım hizmetlerinin oldu. Ulaşıma 2016 yılında 5 milyar 510 milyon lira ayrılacak. Müdürlük bazında en yüksek harcama yapılması öngörülen Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü 1 milyar 790 milyon lira pay alırken, Anadolu yakasında bu rakam 1 milyar 307 milyon oldu.

Metro hatlarının yanı sıra HavaRay ve Teleferik hizmetlerinin geniş yer tuttuğu bütçede en dikkat çeken yatırım, Mecidiyeköy-Zincirlikuyu-Altunizade-Çamlıca teleferik hattı.

İstiklal caddesi yenileniyor

2016 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı için hazırlanan kitapta, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü'nün yatırımları arasında, 15 milyon lira bütçe ile Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Tramvay Hattı Uygulama Projesi (İstiklal Caddesi ve Galeri Sistemi) dikkat çekiyor.

Çok sayıda zeminaltı otopark projesinin yer aldığı bütçede, Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi, Dolmabahçe-Fulya Karayolu Tüneli, Fulya-Levazım Karayolu Tüneli, Levazım-Armutlu Karayolu Tüneli gibi projelerin yapılması planlanıyor.

Öte yandan, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi imar ve ulaşım yolları projesine yer verilen bütçede, Beşiktaş Meydan düzenlemesi, Beykoz Paşabahçe-Çubuklu sahil bandı projesi de yapılacaklar arasında yer alıyor.