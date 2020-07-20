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Yaşam

İstiklal Caddesi şüpheli paket paniği

Bomba imha ekiplerinin müdahalesi sonucu çantanın boş olduğu ortaya çıktı

20 Temmuz 2020 23:11

İstiklal Caddesi'ne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri caddeyi yaya geçişine kapatarak önlem alırken, bomba imha ekibinin müdahalesi sonrası çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstiklal Caddesi'nde bir dükkanın önündeki şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi yaya geçişine kapatarak şeritle çevirdi.

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın boş olduğu ortaya çıktı. Yaya geçişine kapatılan cadde, ekiplerin müdahalesi sonrası tekrar normale döndü.

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