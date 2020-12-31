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İstiklal Caddesi, ilk kez bir yılbaşı gecesi sessizliğe büründü

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstiklal Caddesi de tamamen boşaldı

31 Aralık 2020 23:30

Yılbaşı kutlamalarında insan selinin yaşandığı İstiklal Caddesi bu yıl Koronavirüs gölgesinde sessizliğe büründü.

İstanbul'un simge mekanlarından İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz yılbaşı ve bu yılbaşı çekilen fotoğraflar adeta Koronavirüs ile geçen bir yılı özetledi.

Yılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adresi İstiklal Caddesi bu yıl sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstiklal Caddesi de tamamen boşaldı. Her yılbaşında insan selinin yaşandığı ünlü cadde, bir anda ıssız kaldı.

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