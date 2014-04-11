İstikamet Orta Afrika Cumhuriyeti



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, perşembe günü yapılan oturumda oy birliğiyle Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yaklaşık 12 bin askerden oluşan Barış Gücü gönderilmesini öngören karar tasarısını kabul etti. 10 bini asker, bin sekiz yüzü ise polisten oluşması beklenen birlik, BM'nin en büyük "mavi bereliler" misyonu olacak. BM askerlerinin ülkedeki görevinin eylül ayında başlaması planlanıyor. Birleşmiş Milletler misyonunda görev alacak askerlerin büyük bir kısmının Afrika ülkelerinden olması bekleniyor. Ülkede BM misyonu dışlında, 2 bin askerden oluşan bir Fransız birliği de bulunuyor. BM Güvenlik Konseyi kararında, BM birliklerinin desteklenmesi için Fransız askerlerine her tür imkânın sunulacağı belirtildi. Misyonun amacı, ülkedeki sivilleri korumak ve geçici hükümete seçimlerin düzenlenmesi için yardımcı olmak şeklinde tanımlandı.

Almanya asker gönderiyor

Aynı zamanda Alman Federal Meclisi de, Alman Ordusu'na bağlı 80 askerin ülkedeki AB misyonuna katılmasını onayladı. Federal Meclis'ten ülkeye bir ambulans uçak, iki nakliye uçağı, Yunanistan ile Orta Afrika'daki karargâhlara da de onar asker gönderilmesi konusunda onay çıktı. Federal Hükümet'in SPD'li İnsan Hakları Sorumlusu Christoph Strässer, askeri operasyonun yardım örgütlerinin kriz bölgesine erişimini kolaylaştırmak için şart olduğunu söyledi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıldan bu yana iç savaş koşulları hüküm sürüyor. Dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde geçen yıl radikal İslamcı milislerin darbesinin ardından şiddet olayları tırmanışa geçmişti.