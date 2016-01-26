İstikâl Caddesi'nin altındaki mezarlar Bizans dönemi öncesine aitmiş

İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde İtalya’nın ünlü ulusal kahramanı Giuseppe Garibaldi adı ile bilinen binanın bodrum restorasyonu sırasında bulunan mezarlarındaki iskeletlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeologlarının incelemesi sonucunda 1600 – 1800 yaşında olduğu tespit edildi.

İstiklal Caddesi'nin altı İtalyan mezarlığı

Sözcü'nün haberine göre Uzmanların görüşüne göre bir Roma mezarlığı olan bölge, günde 400 bin kişinin geçtiği İstiklal Caddesi’nin altına doğru uzanıyor. Mezarlar, Beyoğlu’nun bilinen tarihini de yüzlerce yıl geriye çekti ve İstiklal Caddesi’nin aslında bir Roma caddesi olduğunu ortaya çıkardı. İskeletler üzerinde yapılan karbon14 testleri, bu mezarların en erken MS. 4, en geç MS. 6. Yüzyıla tarihlendiğini gösterdi. Yani bu bölge yaklaşık 200 yıl boyunca mezarlık olarak kullanılmıştı ve ölüler buraya gömülüyordu.

Arkeofili’nin haberine göre; Ortaya çıkan mezarlar Beyoğlu’nun bilinen tarihinin çok daha eskiye uzandığını gösteriyor. En azından MS. 4 ila MS. 6. yüzyılda bu bölgede bir yerleşmenin ve bu yerleşmeye ait bir mezarlığın varlığı anlaşıldı.

İtalyan birliğini kurarak İtalya’nın tek bir ülke olarak kurulmasını sağlayan ulusal kahraman Giuseppe Garibaldi, 1863 yılında İstanbul’da İtalyan İşçi Yardımlaşma Derneği’ni kurdu. Cemiyet’in bugün halen faal olan binası 1885 yılında açıldı. Bina 1910 yılında kapsamlı bir değişime uğrayarak bugünkü halini aldı. Garibaldi binasında bir süredir süren restorasyon çalışmalarında mezarlara ulaşıldı. Mezarların sayısı gün geçtikçe arttı. Bu mezarlığın Bizans dönemine ait olduğu keşfedildi.

Kültür merkezinde sergilenecek

Restorasyon ekibinin başında İtalyan İşçi Yardımlaşma Derneği üyesi Sedat Bornovalı; ‘’Dolgu toprağı kaldırırken büyükçe bir kiremit parçası bulduk. Yerinden oynatmayalım, yavaşça açalım derken bir kafatasına rastladık. Hemen müzeye ve koruma kuruluna bilgi verdik. Gerekli izinler alındıktan sonra ciddi bir arkeolojik kazı çalışmasına başlanıldı. Bir mezar diye başlamıştık, şimdi sekizinci mezara ulaştık. Burada bir mezarlık alanının önemli bir parçasını bulduğumuzu düşünüyoruz. Restorasyon sonrasında yapılacak kültür merkezinde buluntuları sergilemeyi planlıyoruz’’ dedi.