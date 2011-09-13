-İstihdamda aslan payı Şanlıurfa'ya ŞANLIURFA (A.A) - 13.09.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) çerçevesinde, kamuda istihdam edilecek 50 bin geçici işçinin 10 bininin Şanlıurfa'da görevlendirileceği bildirildi. İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü Necdet Karasevda, Bakanlığın hayata geçirdiği program kapsamında, İŞKUR'a kayıtlı 50 bin işçinin kamu yararına geçici işlerde çalıştırılacağını hatırlattı. Programda Şanlıurfa'ya önemli bir bütçe ayrıldığını belirten Karasevda, şunları kaydetti: ''Program çerçevesinde Şanlıurfa için ayrılan önemli bir kaynak bize gönderildi. Kaynağın fazla oluşunda Bakanımız Faruk Çelik'in himmetleri ve diğer milletvekillerimizle, bizim gayretlerimiz etkili oldu. 23 il için ayrılan 50 bin kişilik işçi alımının, 10 binini Şanlıurfa'ya aldık. Yakın zamanda da 2 bin kişi daha istihdam etmiştik zaten. Dolayısıyla bu 10 bin ile birlikte kentimizde 12 bin kişinin çalıştırılacak olması önemlidir. Bu şehrin tarih boyunca var olan enerjisinin, sinerjiye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Kentimizde 10 bin kişinin istihdam edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.'' 6 aylığına istihdam edilecek kişilerin yarısına yakının ağaçlandırma çalışmasında görevlendirileceğine değinen Karasevda, bu çerçevede Şanlıurfa'da 1 milyon ağaç dikmeyi hedeflediklerini dile getirerek, ''Şanlıurfa kurak ve ağaçsız bir yer. Sayın Bakanımızın(Faruk Çelik) da talebi bu yönde oldu. Belki bu 10 bin kişinin yarısını bu alanda istihdam edeceğiz. Geriye kalanının yine önemli bir kısmını da okullarımızda hizmetli olarak istihdam edeceğiz. Tabi bunların haricinde ihtiyaç duyulan farklı yerlerde de görevlendireceğiz'' diye konuştu. İşçilerin ilçelere orantılı bir şekilde dağıtılacağını anlatan Karasevda, bu konuda siyasi ayrım yapılmayacağını da vurguladı.