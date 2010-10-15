-İSTİHDAMDA 1 MİLYON 265 BİN ARTIŞ ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Türkiye'de, Temmuz döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 265 bin kişi artarak, 23 milyon 478 bin kişiye yükseldi. İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 1,2 puan, inşaat sektörünün payının 0,4 puan arttığı, tarım sektörünün payının 0,2 puan, hizmetler sektörünün payının ise 1,5 puan azaldığı gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Temmuz Dönemi Sonuçları (Haziran, Temmuz, Ağustos 2010)'' açıkladı. Buna göre, Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 328 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 937 bin kişi arttı. Temmuz 2010 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 26,6'sı tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 46,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 1,2 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,4 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,2 puan, hizmetler sektörünün payının ise 1,5 puan azaldığı görüldü. -ÇALIŞANLARIN YÜZDE 71,1'İ ERKEK- Temmuz döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,1'i erkek nüfus oldu. Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 60,4'ünü lise altı eğitimliler, yüzde 60,2'sini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,7'sini kendi hesabına veya işveren, yüzde 15,1'ini ise ücretsiz aile işçileri oluşturdu. İstihdam edilenlerin yüzde 59,9'u 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışırken, yüzde 2,7'si ek bir işte çalıştı, yüzde 3'ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 86,4'ü sürekli bir işte çalıştı. -KAYIT DIŞI İSTİHDAM- Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık azalışla 45,1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 87,2'den yüzde 85,8'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 31,4'ten yüzde 30,2'ye geriledi. -İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,6- 2010 Temmuz döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 485 bin kişi azalarak 2 milyon 782 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2,2 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,8 puanlık azalışla yüzde 13,2, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık azalışla yüzde 5,5 oldu. Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,5'i eş-dost vasıtasıyla iş aradılar. İşsizlerin yüzde 87,5'i (2 milyon 434 bin kişi) daha önce bir işte çalıştılar. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 53,2'si hizmetler, yüzde 22,8'i sanayi, yüzde 15,4'ü inşaat, yüzde 5,9'u tarım sektöründe çalıştılar, yüzde 2,7'si ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı. İşsizlerin yüzde 26,1'ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 17'sini işten çıkarılanlar, yüzde 17'sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,7'sini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,3'ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 12,4'ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,5'ini ise diğer nedenler oluşturdu. -İŞGÜCÜ HAREKETLERİ- TÜİK araştırmasına göre, Temmuz 2010 döneminde 2 milyon 240 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,5 olarak tespit edildi, işe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 26,4'ünü 25-34 yaş grubunda yer aldı. Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 19,3'ü sanayi, yüzde 34,'ü hizmetler, yüzde 21,7'si inşaat sektöründe yüzde 25'i ise tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 16'9'unu (471 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.