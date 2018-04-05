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Ekonomi

İstihdam fuarı, iş arayanların umudu oldu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri firmalarla iş arayanları buluşturdu

05 Nisan 2018 17:07

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri firmalarla iş arayanları buluşturdu.
Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde başladı. 3 gün boyunca açık olacak olan fuar, işçi arayan firmalarla, iş arayanlara buluşma imkânı sağladı. 160\'dan fazla firmanın katıldığı fuara 50 binin üzerinde ziyaretçi beklenirken, fuara ilk gün yoğun katılım oldu. İşsiz gençler stantları bir bir dolaşıp iş başvuru formlarını doldurdu. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy fuarın açılışında yaptığı konuşmada, \"Kocaeli büyüyen ve gelişen bir şehir. 2017 rakamlarına baktığımızda Türkiye\'de İstanbul\'dan sonra en fazla vergi geliri sağlayan bir şehirdir. Kocaeli ekonomik anlamda en hareketli şehirlerden biridir. Böyle bir şehirde istihdamın ne kadar önemli olduğu ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır. Özellikle istihdam konusu ülkemizin en önemli konularından biridir. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Kocaeli en fazla katkı sağlayan illerin başında gelmiştir. 2018 yılına baktığımızda Kocaeli istihdam seferberliği içersinde 16 bin 661 kişi İş-Kur aracılığıyla iş sahibi olmuştur\" dedi.
Balıkesir\'den fuara iş başvurusu yapmak için geldiğini söyleyen İsmet Can Uzunoğlu, \"İş başvurusunda bulunmak için geldik. Balıkesir\'de bulunan Manyas Meslek Yüksekokulu\'nda okuyorum. Fuar için buraya geldik ve 2 ay sonra okulumuz bitecek. Haliyle iş hayatına atılmamız gerekiyor. Bir gelecek kurabilmek için bugünden iş başvurularına başlamamız gerekiyordu. Biz de fuarı değerlendirmek amacıyla ilk başvurumuzu yaptık. İlgimi çeken firmalara başvuracağım\" diye konuştu.
Okul bitmeden başvuru yapmaya geldiklerini belirten üniversite öğrencisi Kübra Yener, \"Üniversiteden çıkınca iş bulmak kolay değil. Onun için biz de okul bitmeden başvuruları yapmaya başladık. Üniversitede son sınıftayım. Bu fuarın iş bulmak isteyenler için fırsat olduğunu düşünüyorum\" dedi.
Bir firmanın insan kaynakları müdürlüğünü yapan Şermin Özlü ise yeni yatırımlar için vasıflı ve vasıfsız çalışanlar aradıklarını belirterek, şöyle konuştu:
\"Fabrikamız Kandıra\'da bulunuyor. Biz raf üreten bir firmayız. Yine aynı bölgede endüstriyel bulaşık makinesi ve buzdolabı üretiyoruz. Deneme üretimlerimiz bitti. Mayıs ayı gibi seri üretimlere başlayacağız. Bununla ilgili öncelikle vasıfsız eleman arıyoruz. Özellikle bayan istihdamına önem veriyoruz. Normalde kalite kontrolleri için de mühendis ihtiyacımız olacak. Bu fuarda bu ihtiyaçlarımı kapatmak için eleman bakacağım.\"

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