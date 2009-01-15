'İstihbaratın Gülenci olduğu iddiası var'

Rize Milletvekili ve eski
Başbakan Mesut Yılmaz, ‘Emniyet kaynaklı bazı bilgilere göre,
istihbarat tamamen ‘F’ tipi. İşler bu raddeye gelmişse, bu belki
Susurluk döneminden daha vahim bir gelişmedir’ dedi.
Rize
Milletvekili ve eski Başbakan Mesut Yılmaz, terörle mücadelede hukuk
dışına çıkıldığını, bazı şeylerin görmezden gelindiğini söyledi.
Yılmaz, emniyet istihbaratının Fethullah Gülen’e yakın isimlerin elinde
olduğu yolunda iddialar olduğunu da belirtti.
NTV-MSNBC’nin haberine göre, Ergenekon-Susurluk ilişkisi, Can Dündar’ın
önceki akşam NTV’de yayınlanan “Neden” programında tartışıldı.
Dündar’ın sorularını yanıtlayan Rize Milletvekili Yılmaz’ın
değerlendirmeleri özetle şöyle:
‘Hükümet küçümsedi’
“1993-1994 döneminde Özel Harekât Dairesi, hakikaten Güneydoğu’da
dağlarda PKK terörünü bastırmada çok önemli bir rol oynadı. Fakat o
demin söylediğim kural burada da işledi, yani hukukun dışına taşılmış
olması. Bu insanların bir bölümünün, ufak bir bölümünün, işte Susurluk
dediğimiz o rezaletin aktörleri olması sonucunu doğurdu. Kurumlar daha
önce bunları meşru amaçlarla desteklemiş olmaktan ötürü bunları deşifre
etmek istemediler, bunlara mümkün olduğu kadar sahip çıkmaya
çalıştılar... (‘Hükümet dâhil mi?’ sorusu üzerine) Tabii. En azından
bazı şeyler görmezlikten gelindi. Sonra malum o kaza oldu, kamuoyu bu
işin üstüne gidilmesini istedi. Zamanın hükümeti bunu küçümsedi,
hatırlarsınız o zamanki Sayın Erbakan’ın beyanlarını filan. Bunların
gayri ciddi işler olduğunu, fasa fiso olduğunu ifade ettiler.”
‘Dava Türkiye’yi böler’
“Bu davanın bir hukuk devleti konsepti, Türkiye’yi birleştirmek yerine,
Türkiye’yi bölmesinden endişe ediyorum. Daha beter bölmesinden endişe
ediyorum. İktidarın da bu konuda gerekli duyarlılığı göstermediğini
düşünüyorum. Yani siz eğer Ergenekon davasında hakikaten hukuk
devletini egemen kılma saikiyle hareket ettiğinizi topluma, özellikle
size inanmayan, size güvenmeyen kitleleri ikna etmek istiyorsanız, o
zaman sözgelimi o Deniz Feneri rezaletinde de aynı duyarlılığı
göstermeniz lazım.”
İstihbarat ‘F’ tipi
“Emniyet kaynaklı bazı bilgiler geliyor ki, emniyet içerisinde filan
tipi yapılanmalar oluyor. İstihbarat diyorlar, tamamen F tipi. Bunu
söyleyen emniyet mensupları. İşler bu raddeye gelmişse, bu belki
Susurluk döneminden daha vahim bir gelişmedir. Burada her türlü
manipülasyona açık olmak lazım. Eğer orada böyle bir yapılanma, böyle
bir yuvalanma hakikaten söz konusu ise, bu iddialar doğru ise o zaman
durum belki 12 Eylül öncesinden de daha vahimdir.”
“MİT’in içi karmakarışıktır. MİT’in en önemli pozisyonlarında görev
yapmış insanlar daha sonra anılarını yazıyorlar. Okuduğunuz zaman
kurumun içindeki yozlaşmanın hangi boyuta vardığını şaşırarak
görüyorsunuz. Ben başbakanlıktan ayrıldıktan sonra, başbakanken
bilmediğim şeyleri orada öğrendim.”