'İstihbaratın Gülenci olduğu iddiası var'

Rize Milletvekili ve eski Başbakan Mesut Yılmaz, ‘Emniyet kaynaklı bazı bilgilere göre, istihbarat tamamen ‘F’ tipi. İşler bu raddeye gelmişse, bu belki Susurluk döneminden daha vahim bir gelişmedir’ dedi.



Rize Milletvekili ve eski Başbakan Mesut Yılmaz, terörle mücadelede hukuk dışına çıkıldığını, bazı şeylerin görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, emniyet istihbaratının Fethullah Gülen’e yakın isimlerin elinde olduğu yolunda iddialar olduğunu da belirtti.

NTV-MSNBC’nin haberine göre, Ergenekon-Susurluk ilişkisi, Can Dündar’ın önceki akşam NTV’de yayınlanan “Neden” programında tartışıldı. Dündar’ın sorularını yanıtlayan Rize Milletvekili Yılmaz’ın değerlendirmeleri özetle şöyle:



‘Hükümet küçümsedi’



“1993-1994 döneminde Özel Harekât Dairesi, hakikaten Güneydoğu’da dağlarda PKK terörünü bastırmada çok önemli bir rol oynadı. Fakat o demin söylediğim kural burada da işledi, yani hukukun dışına taşılmış olması. Bu insanların bir bölümünün, ufak bir bölümünün, işte Susurluk dediğimiz o rezaletin aktörleri olması sonucunu doğurdu. Kurumlar daha önce bunları meşru amaçlarla desteklemiş olmaktan ötürü bunları deşifre etmek istemediler, bunlara mümkün olduğu kadar sahip çıkmaya çalıştılar... (‘Hükümet dâhil mi?’ sorusu üzerine) Tabii. En azından bazı şeyler görmezlikten gelindi. Sonra malum o kaza oldu, kamuoyu bu işin üstüne gidilmesini istedi. Zamanın hükümeti bunu küçümsedi, hatırlarsınız o zamanki Sayın Erbakan’ın beyanlarını filan. Bunların gayri ciddi işler olduğunu, fasa fiso olduğunu ifade ettiler.”



‘Dava Türkiye’yi böler’



“Bu davanın bir hukuk devleti konsepti, Türkiye’yi birleştirmek yerine, Türkiye’yi bölmesinden endişe ediyorum. Daha beter bölmesinden endişe ediyorum. İktidarın da bu konuda gerekli duyarlılığı göstermediğini düşünüyorum. Yani siz eğer Ergenekon davasında hakikaten hukuk devletini egemen kılma saikiyle hareket ettiğinizi topluma, özellikle size inanmayan, size güvenmeyen kitleleri ikna etmek istiyorsanız, o zaman sözgelimi o Deniz Feneri rezaletinde de aynı duyarlılığı göstermeniz lazım.”



İstihbarat ‘F’ tipi



“Emniyet kaynaklı bazı bilgiler geliyor ki, emniyet içerisinde filan tipi yapılanmalar oluyor. İstihbarat diyorlar, tamamen F tipi. Bunu söyleyen emniyet mensupları. İşler bu raddeye gelmişse, bu belki Susurluk döneminden daha vahim bir gelişmedir. Burada her türlü manipülasyona açık olmak lazım. Eğer orada böyle bir yapılanma, böyle bir yuvalanma hakikaten söz konusu ise, bu iddialar doğru ise o zaman durum belki 12 Eylül öncesinden de daha vahimdir.”

“MİT’in içi karmakarışıktır. MİT’in en önemli pozisyonlarında görev yapmış insanlar daha sonra anılarını yazıyorlar. Okuduğunuz zaman kurumun içindeki yozlaşmanın hangi boyuta vardığını şaşırarak görüyorsunuz. Ben başbakanlıktan ayrıldıktan sonra, başbakanken bilmediğim şeyleri orada öğrendim.”