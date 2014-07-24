İstihbaratçıların avukatı açıkladı: 9 polis bugün teslim oluyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in avukatı Hüseyin Ataol, firarda oldukları öne sürülen 9 istihbaratçı polisin bugün teslim olacaklarını açıkladı.

Radikal'in haberine görne, polislerin firarda olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ataol, polislerin bugün Emniyet'e gideceklerini söyledi. Avukat Ataol, polislere yönelik suçlamalar arasında 'Hükümeti yıkmaya çalışmak" iddiasıyla 312. maddeden de suçlama yöneltildiğini ifade etti.

Ters kelepçe için suç duyurusu

22 Temmuz Operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski İstanbul Terör Şube Yurt Atayün, gözaltında arkadan kelepçelenmesine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, İstanbul Emniyet Müdür Selami Altınok, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz Koçak ile gözaltı işlemlerinde görev alan memurlar savcılığa şikayet edildi.

Dilekçede, "Gözaltına alındıktan 36 saat geçmesine rağmen savcı bilgilendirilmemiş, savcı bilgilendirilmeden nezarethaneye konmuştur. Müvekkilimiz telefonla davet edilmesi üzerine emniyet müdürlüğüne kendisi gelerek teslim olmasına rağmen, kaçma şüphesi yokken hastaneye götürülürken elleri arkadan kelepçelenmiştir. Gözaltındaki şahsa hangi koşullarda kelepçe takılacağı mevzuatta açıkça anlatılmıştır" denildi.

Basın varken kelepçe takılıyor, basın yokken takılmıyor

Bu koşulların hiçbiri yokken müvekkilinin arkadan kelepçelendiği belirtilen dilekçede, "Bu yasaya aykırıdır. Görevli polislerin basın mensupları yokken kelepçe takmayıp, basın mensupları görüldüğünde kelepçe takması gözaltının bir lince dönüştürülmesinin amaçlandığı ve siyasi saik ile hareket edildiğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

İşkence ve kötü muamele iddiası

Dilekçede, şüpheli olarak gösterilen İstanbul Emniyet Müdür Selami Altınok, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz Koçak ile gözaltı işlemlerinde görev alan memurlar hakkında Görevi kötüye kullanma, Hürriyeti tahdit, İşkence ve kötü muamele suçlarından kamu davası açılması istendi.

Ek gözaltı süresine itiraz

Atayün'ün avukatı Cemalettin Mutlu ayrıca, ek gözaltı süresiin alınmasına da itiraz ederek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.