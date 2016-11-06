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BBC Türkçe

İstihbaratçılar güvenlik için Trump'ı kürsüden kaçırdı

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Nevada'daki mitingi sırasında kalabalıktan birinin 'silah' diye bağırması üzerine iki istihbarat görevlisi tarafından hızlıca kürsüden indirildi.

06 Kasım 2016 15:48

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Nevada'daki mitingi sırasında, kalabalıktan birinin 'silah' diye bağırması üzerine iki istihbarat görevlisi tarafından hızlıca kürsüden indirildi.

Reno kentindeki mitingde, üzerinde 'Trump'a Karşı Cumhuriyetçiler' yazan döviz taşıyan bir kişi, kalabalıkatn uzaklaştırıldı.

Ancak göstericinin üzerinden silah çıkmadı.

Trump birkaç dakika sonra kürsüye geri döndü.

Trump konuşmasında, Salı günkü seçimlerde, Demokratların kalesi olarak görülen eyaletleri hedef alacağını söyledi.

Cumhuriyetçi adayın konuşması devam ederken kalabalığın önündeki biri 'silah' diye bağırdı.

Bunun üzerine iki istihbarat görevlisi hızlıca Trump'ı kürsüden indirirken, yine kalabalıktaki, Trump'ı protesto eden bir kişi de dışarı çıkarıldı.

Olay sırasında kalabalık içinde panik meydana geldi.

Kısa süre sonra sahneye geri dönen Trump, "Kimse işlerin bizim için kolay olacağını söylememişti. İstihbarat servisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kamuoyu araştırmaları Clinton'ı hala önde göstermekle birlikte, FBI'ın Clinton'ın dışişleri bakanlığı dönemindeki e-posta kullanımıyla yeniden bir soruşturma başlatması ardından aradaki fark azalmış durumda.

McClatchy-Marist şirketinin Cumartesi günü açıkladığı son sonuçlarında, aradaki farkın bir puana indiğini belirtti.

YouGov'ın yine Cumartesi günü açıklanan son kamuoyu yoklamasındaysa fark üç puan çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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