İstihbaratçı müdüre ani görev değişikliği

T24

ÇAPKIN KENDİSİ YÜRÜTECEK



ŞENER VE AVCI İLE MAHKEMELİK



ANLAM YÜKLENMESİN



HEP ONUN İMZASI VARDI



Emniyet Müdürü Çapkın: Rutin bir uygulama

Ergenekon başta olmak üzere görev yaptığı son 4 yılda çok sayıda önemli operasyonu yöneten İstihbarattan Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in görevi değişti. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, 'Ergenekon, Balyoz, Kafes, Poyrazköy, şantaj ve casusluk çetesi' gibi operasyonların başındaki isim olan Ali Fuat Yılmazer'in sorumluluk alanını, 'Tanık Koruma' ve 'Bomba İmha' şubelerine kaydırdı. Yılmazer, bu iki şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.Ali Fuat Yılmazer'in İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki görevinden ayrılmasından sonra yerine atama yapılmadı. İstihbarat Şube Müdürlüğü bundan sonra direkt İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a bağlı olarak çalışacak.Ali Fuat Yılmazer, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olarak görev yaparken 2007 yılında İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olarak atandı. Geçen yıl terfi etmesinden sonra 'İstihbarat'tan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı'na' getirildi.Yılmazer'in adı, Nedim Şener'in 'İstihbarat Yalanları' ve Hanefi Avcı'nın 'Haliçte Yaşayan Simonlar' adlı kitaplarda da geçiyor.Müdür Yardımcısı Yılmazer, hem Şener'i hem de Avcı'yı mahkemeye vermişti.Bu beklenmedik görev değişikliğinin gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti.Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, yeni görevlendirmeye ilişkin, dün akşam yakın mesai arkadaşlarına 'Çok normal bir durum. Bu bir görev değişikliği. Bu nöbet devri. Çok fazla anlam yüklenmemeli. Polislik mesleğinde bunlar olur. Yeni görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız' değerlendirmesinde bulundu.Ali Fuat Yılmazer, Ergenekon operasyonlarını başlatan ve yürüten isim. Türkiye'yi sarsan birçok operasyonda da aktif olarak görev aldı. Yılmazer, Ergenekon Balyoz, Kafes, Poyrazköy, şantaj ve casusluk çetesi gibi operasyonların yanı sıra çok sayıda da terör örgütlerine yönelik çalışmalarda da büyük rol oynadı.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'e yeni görev verilmesinin rutin bir uygulama olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürü Çapkın, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde bulunan makamına girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstihbarattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in tanık koruma ve bomba imhadan sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı görevine getirilmesiyle ilgili soru üzerine Çapkın, ''Yapılan rutin bir uygulamadır'' dedi.

Çapkın, ayrıca, talepleri üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının 18 Mart Cuma günü oynanmasına karar verdiğini belirterek, ''Bildiğiniz gibi 20 Mart Pazar günü Nevruz kutlamaları var. Kutlamalar bazen ertesi güne de uzayabiliyor. Güvenlik gerekçesiyle maçın cuma günü oynanmasını istedik'' diye konuştu.