İstihbarat tek çatıda toplanacak

İstihbarat artık tek çatı altında, Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi'nde toplanacak.

Polis, asker ve MİT'in elindeki bilgileri MİT'in Ankara'daki ana karargahında faaliyet gösterecek ortak havuzda toplamasını öngören Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi çalışmalarına başladı.

MİT'in, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nca yürütülen istihbarat paylaşım sisteminin verimli olmadığı gerekçesiyle başlattığı çalışma sona erdi.

Bundan böyle ham istihbarat havuzda toplanacak ardından MİT Müsteşarı başkanlığındaki Müşterek İstihbarat Koordinasyon Kurulu son değerlendirmeyi yapacak.

MİT bünyesinde görev yapacak merkez 6'sı 7 gün 24 esasına dayalı olmak üzere toplam 37 ilde görev yapacak.

İstanbul, Diyarbakır, Van, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kesintisiz çalışacak merkez aralarında; Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin, Adana, Antalya ve Bursa'nın da olduğu kentlerde haftalık toplantılar yapacak.

Merkezin kurulma nedenlerinden biri de Uludere gibi olayların yaşanmasının önüne geçmek.