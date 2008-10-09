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Politika

İstihbarat paylaşımında zafiyet yok

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, ülkesinin Türkiye ile istihbarat paylaşımının devam ettiğini, bu konuda bir zafiyetin bulunmadığını söyledi.

09 Ekim 2008 03:00

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliğinin resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, bir soru üzerine, ''Türkiye ile istihbarat paylaşımımızın durduğu doğru değil, bu konuda bir zafiyet yok'' dedi.

Wilson, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ertuğrul Apakan ile görüşmesinin içeriğine dair bir soruyu yanıtlarken, bunun rutin bir görüşme olduğunu, detay veremeyeceğini, ancak görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti.

''Sınırdan teröristlerin geçişinin nasıl tespit edilemediği'' şeklindeki bir soru üzerine de Wilson, konunun teknik detaylarına ilişkin yorum yapamayacağını, ancak Aktütün karakoluna yönelik saldırıdan çok üzüntü duyduklarını ifade etti.

ABD Büyükelçisi Wilson, Türkiye ile yaklaşık 1 yıldır terörle mücadelede etkin bir işbirliği içinde olduklarını ve bunu daha da ileri götürmek için birlikte çalıştıklarını sözlerine ekledi.


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