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'İstihbarat milli kaynaklardan' diyen Genelkurmay, Meclis'ten bilgileri sakladı mı?

'Meclis Uludere Komisyonunun muhalefet milletvekilleri: Ortada ciddi bir bilgi karatması olduğu anlaşılıyor'

17 Mayıs 2012 17:10

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Wall Street Journal gazetesinde dün yayımlanan Uludere operasyonuyla ilgili haberle değerlendirdi. Gök, “Son durum,  Genelkurmay’ın açıklamaları ile çelişmektedir. İktidar ve askeri yetkililer, Uludere ile ilgi gerçekleri tüm çıplaklığı ile kamoyuna açıklamalılar" dedi.

TBMM Uludere İnceleme Komisyonunun CHP ve BDP’li üyeleri bilgi notuyla  “İstihbarat milli kaynaklardan” diyen Genelkurmay Başkanlığı’nı tartışıyor.

 

Bilgi ve belgeler ilk günden açıklanmalıydı

 

CHP’li levent Gök, T24’e şöyle değerlendirdi: Wall Street dünyanın en saygın gazetelerinden bir tanesi. Bu gazetede yer alan haber mutlaka ciddi haber kaynaklarına dayanıyordur. Bu haber doğru ise, ortada ciddi bir bilgi karartması olduğu ortaya çıkmaktadır” diyen Gök,  “ Esasında tüm yetkililerin elinde olan bilgi ve belgeleri olayın ilkgününden itibaren kamuoyu ile paylaşmaması,   sorumlularının ortaya çıkmaması, zaman geçtikçe karanlık noktaların  aydınlatılmayışı, işin içinden çıkılmaz hale getirdi”.

 

Genelkurmay ‘heron’ görüntülerini gönderdi

 

Genelkurmay  Başkanlığı’nın, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na gönderdiği bilgi  notunda, istihbaratın milli kaynaklardan elde edildiğini söylediğine dikkat çeken  Gök, “ Komisyonumuza, insansız hava aracı olan  İsrail yapımı , TSK envanterinde  bulunan Heron görüntülerini göndermişti. HeronlarTürkiye’nin  ortak sınırına kadar gözetleyen  insansız  hava  uçaklarıdır.  Sınırdan da üç-  4 kilometre ötesinigörebilme özelliğine sahiptir.  Bizim komisyonda izlediğimiz Heron görüntüleri. Wall Street’in iddiasına göre, ABD’nin envanterinde bulunan  ve bize ait olmayan başka bir insansız hava aracı olan predatöre işaret etmektedir.Predatörlertamamiyle sınırın  öte tarafını  gözetler.  Bu görüntüleri değerlerdiren ABD’dir. Wall Street,  bu konuya dikkat çekmekte, Heron görüntülerinin dışında bir de predatörün görüntüleri olduğuna işaret etmektedir”.

 

‘Hedef tayini yapacak makam Türk yetkililerdir’

 

Gök, ‘Size göre,  bombalama emrini kim vermiş olabilir” sorusuna, “ İhtiyatla söylüyorum, burada predatörlerin aldığı istihbaratta dahi, elbette hedef tayini yapacak makam Türk yetkililerdir. Bu konuda gerekli olan karar alma sürecindeki basiret ve yeterlilik gösterilemediği ortaya çıkmaktadır”.

 

Kürkçü:  Operasyon emrini verenin peşindeyiz

 

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Ortaya çıkan yeni bilgiler,  Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nun yönelttiği sorulara Genelkurmay’ın doğru cevap vermediği anlaşılıyor.  İstihbaratın tamamen milli kaynaklardan olduğu yanıtı verilmiştir.  Şimdi, gayri milli kaynaklar da Genelkurmay’ın önündeymiş?, Bütün bu olan biten,  peşine düşülen  ‘talimatı kimin verdiği’ gerçeğinden uzaklaştırmamalı" dedi.

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