İstihbarat elemanı değil ama bilgisine başvuruyoruz

T24

Üç kişi daha gözaltına alındı

Baskından bir kaç saat önce şüpheli buluşma

Araba emniyette tutuluyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 4 polisin şehit olduğu olaya ilişkin açıklama yapan Jandarma Genel Komutanlığı, olayda aracı gasp edilen Payas Belediye Meclis Üyesi MHP’li Bestami Kılınç’ın Jandarma İstihbarat elemanı olmadığını ancak zaman zaman bilgisine başvurulduğunu bildirdi. Star gazetesinde yer alan haberde, Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamada kanlı saldırı sonrasında yapılan habermlerin maksatlı ve gerçek dışı olduğu savunularak şöyle denildi:”Jandarma personelini zan altında bırakacak ifadelere yer verilmesi üzüntü ile izlenmektedir. Saldırı olayında teröristler tarafından gasp edilerek aracı kullanılan Payas Belediye Meclisi üyesi MHP’li Bestami Kılınç, Jandarma istihbarat elemanı olmayıp, bölgede zaman zaman bilgisine başvurulan vatandaşlardan birisidir” denildi.Öte yandan Dörtyol’daki kanlı saldırının ardından çıkan olayları yönlendirdiği iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, olayları yönlendirdiği iddia edilen H.G. (22), Y.K. (26) ve Ş.D. (24) de gözaltına alındı. Bu arada, vatandaşları yönlendirdiği ileri sürülen uzman çavuş A.B. de savcılıkta ifade verdi. Bingöl’deki 49. Motorlu Piyade Tugayı’nda görevli uzman çavuş A. B’nin, savcılıktaki ifadesinde, 19 Haziranda Dörtyol’a ailesinin yanına izne geldiğini, olaylar sırasında tesadüfen caddede bulunduğunu, yanlış anlaşılmadan dolayıadının olaya karıştığını söylediği öğrenildi.Dörtyol’da büyük gerginliğe neden olan kanlı saldırından sonra gözaltına alınan Bestami Kılınç’ın, saldırıda kullanılan aracın sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Kılınç emniyette polise verdiği ifadesinde yayla yolunda karşılaştığı PKK’lılarca aracının gaspedildiğini söylemişti. Ancak Kılınç’ın PKK’lılarla karşılaşmadan kısa bir süre önce de bölgedik bir maden ocağında Jandarma İstihbarat elemanları ile buluştuğu ortaya çıkmıştı.4 polisin şehit edildiği Kılınç’a ait araç daha sonra ilçe dışında boş bir arazide terkedilmiş halde bulundu.