İstifası istenen Gökçek, Erdoğan'ın verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İstifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" ifadesiyle işaret ettiği isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari onuruna verilen yemeğe katıldı.

Gökçek'in bakanların da yer aldığı protokolle birlikte yemeğe davetli olduğu öğrenildi.

"İstifalarını vermezlerse gereğini yaparız"

Bugün (19 Ekim 2017) Buhari ile ortak basın açıklaması düzenleyen Erdoğan, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili olarak "İstifalarını vermezlerse gereği neyse yaparız" demişti.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası, aralarında Melih Gökçek'in de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı.

Gökçek, söz konusu iddiaların ardından bir araya geldiği Erdoğan ile "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına yapılacak müze hakkında" konuştuklarını söylemişti. Erdoğan ise bahsi geçen görüşmede istifa konusunun da gündeme geldiğini belirtmişti.

"Son bir kez görüşmek istedi"

Erdoğan ile son bir kez görüşmek istediği ifade edilen Gökçek'in bu talebinin reddedildiği ileri sürülmüştü. İki isim daha sonra Erdoğan'ın Polonya ziyareti sonrası havalimanında ayak üstü sohbet etmişti. Gökçek'in burada Erdoğan'a “Ben istediğinizi yaparım, yeter ki Ankara’yı kaybetmeyelim” dediği iddia edilmişti.

"Eşyalarını topladı"

23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gökçek'in, Dikmen'de bulunan başkanlık konutundan ve belediyedeki makam odasından kişisel eşyalarını topladığı ileri sürülmüştü.