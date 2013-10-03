İstifa videosu ile YouTube'te fenomen olan kıza iş teklifi geldi

YouTube'da yayınladığı istifa videosuyla kısa sürede fenomen olan Marina Shifrin, şimdiden şov programlarında boy göstermeye başladı. Shifrin, ünlü bir oyuncudan iş teklifi de aldı.

Çalıştığı şirkete istifasını dans ederek ve internette paylaştığı videoyla bildiren Marina Shifrin, kısa sürede dikkat çekti.

25 yaşındaki Shifrin, şov programına katıldığı şarkıcı-oyuncu Queen Latfiah’dan iş teklifi aldı. Latifah, YouTube yıldızı için programında dijital içerik yapımcısı pozisyonu yaratabileceğini belirtti.

Shifrin’in ünlü oyuncuya cevabı “Bu bir şaka mı?” oldu. Shifrin, işinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarının kendisine iş bulmasının imkansız olduğunu söylediğini ifade etti. Shifrin, “Bazen bir kapının kolayca açılması için diğerini sertçe kapamanız gerekebilir” dedi.

Tayvan merkezli Next Media Animation adlı video yapım şirketinde çalışan yazar Marina Shifrin, Kanye West’in ‘Gone’ parçası eşliğinde dans ettiği videoyla istifa etmişti. Video bir hafta içinde 10 milyondan fazla izlendi.