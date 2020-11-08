İstifa RTÜK'ü de karıştırdı: 'Berat Albayrak, kutlu davamızın vazgeçilmezidir" diyen Başkan Şahin'e 'yasal sorumluluk' tepkisi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi kararını duyurmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak, kutlu davamızın vazgeçilmezidir" dedi. Şahin'in paylaşımına tepki gösteren CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise, "Sizin ‘kutlu davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve sorumluluklarınız vardır!" diyerek tepki gösterdi.

Berat Albayrak'ın Bakanlık görevini ve siyaseti bırakmasını Instagram hesabından duyurmasının ardından resmî bir açıklama gelmezken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Albayrak'a destek mesajı geldi.

"Bizim davamız kardeşlik davasıdır" diyen RTÜK Başkanı, "Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak, kutlu davamızın vazgeçilmezidir" diye devam etti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı da, Şahin'in paylaşımına tepki gösterirken, "Yasa uyarınca özerk ve tarafsız bir kurumun başkanı olduğunuzu unutup, bir siyasi parti taraftarı gibi davranmanız; tarafsızlığınızı yitirdiğiniz anlamına gelir!" dedi. Taşçı, paylaşımının devamında, "RTÜK Başkanı olarak sizin ‘kutlu davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve sorumluluklarınız vardır" yazdı.