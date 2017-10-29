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İstifa ettirilen Recep Altepe: Ankara'dan çağırdılar ama gitmedim

"Söylemek istediklerimi söyledim"

29 Ekim 2017 11:50

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Recep Altepe, Ankara'dan çağrıldığını görüşmeye gitmediğini söyledi. Altepe Başbakan Binali Yıldırım ile görüşerek, "Söylemek istediklerimi söyledim" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eski Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Afşar’ın, FETÖ ile ilişkisi olduğuna yönelik iddialar anımsatıldığında “Onunla ilgili de bir şey yok. Soruşturma açılmamış, dava da açılmamış. Benim 41 yıllık arkadaşım. Çocuklarının onların okullarında okuduğu iddiaları var. Bu okullarda çocuğunu okutan çok kişi yok mu?” dedi.

İstifadan kısa süre önce Erdoğan ile görüştüğüne yönelik iddiaları sorduğumuz Altepe, “Ankara’dan çağırdılar. İstifaya karar vermiştim. Çağrıyı kabul etmedim. Ama Sayın Başbakan ile görüştüm. Söylemek istediklerimi söyledim” diye konuştu

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