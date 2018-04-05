İstifa ettiği ileri sürülen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

"İstifa etti"ği yönündeki iddialarla gündeme gelen ve 3 gündür basına ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam" diye yazdı.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bu sabah (5 Nisan) istifasını sunduğu ancak araya Başbakan Binali Yıldırım'ın girmesiyle, istifanın kabul edilmediği Ankara kulislerinde öne sürülmüştü.