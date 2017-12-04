İstifa ettiği AK Parti'den ihracına mahkemeden 'yok hükmünde' kararı

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZON’da üyesi olduğu AK Parti’den istifa eden iş adamı Ali Osman Aydın (41), 25 gün sonra partiden ihraç edilince olayı yargıya taşıdı. Aydın\'ın açtığı davada mahkeme, \'Siyasi partinin kesin ihraç şeklinde verdiği karar yok hükmündedir\' kararı verdi. Davayı kazanan Aydın kişilik haklarının hiçe sayıldığını öne sürdü, \"Burada sanki \'Ali Osman\'ı biz kovduk, istifa etmedi\' algısıyla beni toplum önünde rencide etmeye çalıştılar. İstifa eden birinin ihraç olması çok komik bir durum\" dedi.

Trabzon\'un Maçka ilçesinde kuyumcu Ali Osman Aydın, aldığı karar doğrultusunda üyesi olduğu ve bir dönem de yönetiminde bulunduğu AK Parti\'den 15 Şubat tarihinde istifa etti. Aydın, daha sonra istifasına ilişkin internet ortamında kimlik bilgilerini girerek siyasi parti üyeliğini sorgulattı. Sorgulamada hiçbir siyasi partiye üye olmadığını öğrenen Aydın, istifasının ardından 25 gün sonra parti tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu\'na sevk edildiğini kendisine gönderilen tebligatla öğrendi. \'Parti yöneticileri, üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçlarıyla kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira atmak, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak\' maddeleri uyarınca parti il disiplin kuruluna sevk edilen Aydın, 10 Mart\'ta partiden ihraç edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstifa ettiği siyasi parti tarafından ihraç edilmesi kararını yargıya taşıyan Aydın, Trabzon 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurarak dava açtı. İstifaya ilişkin belgeleri inceleyen mahkeme, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu\'nun 10.03.2017 tarihli partiden kesin ihraç şeklindeki kararın yok hükmünde olduğunu hükmetti.

\'RENCİDE EDİLDİM\'

İtiraz üzerine lehinde sonuçlanan davayla ilgili konuşan Ali Osman Aydın, kendisinin eleştirel bir tutum sergilediği için parti yönetimince rahatsızlık duyulduğunu söyledi. Kendisinin ihraç kararıyla rencide edildiğini öne süren Aydın şöyle konuştu:

\"Partide gördüğüm bir takım yanlışları, yapılması vaat edilen ama yapılmayan birkaç yatırımla ilgili endişelerimizi partide yönetim kademesinde dillendirdiğim için rahatsızlık duydular. Hep ilçe sorunlarını ön plana çıkarttım. Bunları dile getirmek parti ilçe kademesindekilerin hoşuna gitmedi. Çünkü onlar kendi menfaatleri doğrultusunda kendi haberlerinin ortaya çıkarılmasını istiyorlar. Yaşananlar üzerine istifa kararı aldım ve partiden istifa ettim. Sonra bana kısa bir süre sonra ihraç kağıdı ulaştı. İstifa eden, bir partiyle ilişkisi olmayan biri nasıl olur da ihraç edilir? Burada bana karşı haksızlık yapıldı, kişilik haklarıma zarar verildi. Durumu mahkemeye taşıdım. Mahkeme de bu ihraç kararını kabul etmedi. Burada sanki \'Ali Osman\'ı biz kovduk, istifa etmedi\' algısıyla beni toplum önünde rencide etmeye çalıştılar. İstifa eden birinin ihraç olması çok komik bir durum.\"

KAYMAKAM TEPKİSİ

Partiye bir küskünlüğünün olmadığını da kaydeden Aydın, ilçede son zamanlarda pek çok kaymakamın görev yerinin değiştirilmesinden ötürü vatandaşların rahatsızlık duyduklarını ifade etti. İlçedeki terör saldırısında PKK terör örgütü mensuplarına açılan ateşle iş yerine 2 kurşunun isabet ettiğini de anlatan Aydın şöyle dedi:

\"Partiye bir küskünlüğüm yok burada ilçe ve il teşkilatının bu tutumuna karşı bir tepkim bir küskünlüğüm vardır. Burada benim gibi yüzlerce insanın küstürüldüğünü biliyoruz. Genel merkezin bence tabanda neler oluyor neler bitiyor, haberleri yok. Tabandakiler tavana bilgileri yanlış veriyor. İlçede terör olayları yaşanması bizleri çok üzüyor. Aynı zamanda terör mağduru birisiyim. Dükkanımıza iki kurşun isabet etmişti. İnşallah bu vatan hainleri bulunup gereği yapılır. Maçka\'mızda mevcut ilçe başkanı döneminde 5-6 kaymakam değişti. Bu da gerçekten ilçenin itibarını çok sarstı. Maçka\'ya tayin olan kaymakamlar \'Acaba ben buradan ne zaman gönderileceğim\' diyor. Maçka\'da adeta bir kıyma makinesi var, kaymakamlar bu kıyma makinesinden geçirilip yok olup gidiyor. Bu da bizleri çok üzüyor.\"



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