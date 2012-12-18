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Yaşam

İstifa etmiş sayılan kanser hastası öğretim görevlisi yaşamını yitirdi

Yenice Meslek Yüksekokulu’nda görevli Yrd. Doç. Dr. Güran Yahyaoğlu yaşamını yitirdi

18 Aralık 2012 09:32

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden "istifa" etmiş sayılarak görevine son verilen kemik iliği kanseri hastası Yrd. Doç. Dr. Güran Yahyaoğlu (48) hayatını kaybetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’nün, “mazeretsiz olarak mesaiye gelmediği” iddiasıyla “müstafi” (istifa etmiş) saydığı Yenice Meslek Yüksekokulu’nda görevli Yrd. Doç. Dr. Güran Yahyaoğlu yaşamını yitirdi.

Türker Karapınar'ın Milliyet'teki haberine göre; Üniversitenin "Durumundan haberimiz yoktu" iddiasına rağmen, Yahyaoğlu hakkında Amerikan Hastanesi tarafından düzenlenen raporla ilgili bilgiler, üniversitenin mahkemeye gönderdiği 7 Şubat tarihli yazıda yer aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Laçiner, "Mevzuata göre, bize hocamızın durumunu anlatan belge gelmesi gerekir" demiştir. Üniversitenin olmadığını iddia ettiği o belge Prof. Laçiner'in yazılarında bulundu.

Yahyaoğlu'nun akrabası AKP'li Reha Denemeç "Bu insanlıkla ilgisi olmayan bir şey" diye tepki gösterdi.

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