İstifa eden Yunan Maliye Bakanı: Reform paketi başarısız olacak

Yunanistan ile Euro Bölgesi ülkeleri arasında müzakereler sürerken istifa eden Yunanistan'da Syriza hükümetinin eski maliye bakanı Yanis Varoufakis, ülkesinin uygulaması istenen ekonomik reformların başarısız olacağını söyleyerek, "Gelmiş geçmiş en büyük makro ekonomi yönetimi felaketi" olarak geçecek bir programla karşı karşıya olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kemer sıkma önlemlerinin savucusu euro bölgesi ülkelerinden Almanya, Yunan hükümetinin borçlarını çevirebilmesi için ihtiyacı olan ek kredilere ilişkin müzakerelere başlamak iççin parlamentodan yetki aldı.

Diğer yandan Avrupa Komisyonu da, Yunanistan'a 7 milyar euro civarında köprü krediye onay verdi.

Atina'nın kemer sıkma önlemleri karşılığında Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den alacağı ek kredinin miktarının 86 milyar euro civarında olması planlanıyor.

Ancak eski Yunan Maliye Bakanı, programının başarısı konusunda iyimser değil.

''Bu program kim tarafından uygulanırsa uygulansın başarısız olacak'' görüşünü dile getiren Varoufakis, bu sonucun ne zaman gerçekleşeceğinin sorulmasını üzerine, ''Başarısız oldu bile'' dedi.

Euro bölgesi liderleriyle görüşme sürecinde geçtiğimiz haftalarda bakanlık görevinden istifa eden Varoufakis'in ayrılması sık sık çatışma yaşadığı euro bölgesi maliye bakanlarına karşı bir jest olarak görülmüştü.

Peki, Yunanistan'ın uygulanmaya zorlandığı pakete karşı çıktığı bilinen SYRİZA lideri ve Başbakan Alexis Tsipras'ın tavrını nasıl değerlendiriyor eski kabine arkadaşı?

'Kurşuna dizilmek ya da teslimiyet...'

Tsipras'ın imzalamaktan başka seçeneği yoktu görüşünü dile getiren Varoufakis, ''Bize iki seçenek sunulmuştu, kurşuna dizilmek ya da teslimiyet. O nihai stratejinin teslimiyet olduğuna karar verdi'' dedi.

Varoufakisekonomisinin krizden çıkabilmesi için bir sonraki kredi dilimine odaklanmanın yanlış olduğunu savunarak, ''Asıl amaç borçların yeniden yapılandırılması ve ekonominin yeniden yaşayabilecek bir dönüşüm ve reformdan geçirilmesi olmalı. Ben de, sadece bir sonraki kredi dilimini garanti altına alabilmek için ne gerekiyorsa yaparak bu yaklaşımı tehlikeye atmak istemedim'' dedi.

Çarşamba günü euro bölgesi liderlerinin istediği yasal düzenlemeleri parlamentodan geçiren Tsipras, perşembe günü de kabinesinde revizyona gitti.

Hükümette, pakete en sert karşı çıkan isimlerden biri olan Enerjİ Bakanı Panayitos Lafazanis görevden alınan en dikkat çekici isim oldu.

Ancak Tsipras, kabineye teknokrat ya da muhalefetten herhangi bir bakan atamadı.

Avrupa Merkez Bankası'nın acil likidite desteğini 900 milyon euro artırması üzerine, üç haftadır kapalı olan Yunan bankalarının Pazartesi günü açılacağının duyurulmasını izliyor.

Bununla birlikte Yunan yetkililer, günde 60 euro ile kısıtlanan nakit çekme kısıtlamasının kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi.

Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem ise şimdi Yunan ekonomisini rayınma oturtmak için önlerinde bir şans olduğunu söyledi. Ancak Dijsselbloem bu sürecin kolay olmayacağı uyarısında da bulundu.